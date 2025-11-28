17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

法國羅浮宮決定從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高至32歐元。(路透)

在遭遇珠寶展品被搶劫的事件後，法國羅浮宮 27日決定，從2026年起，將非歐盟 遊客的門票價格提高45%，參觀羅浮宮將需要支付32歐元(約37美元)，這些資金將用於支應羅浮宮翻新項目。博物館和員工組織透露，這項措施由政府推動，但遭到工會的強烈反對。

法廣網報導，從1月14日起，來自歐洲經濟區（EEA，包括歐盟、冰島 、列支敦士登和挪威）以外的國家或地區的遊客，參觀羅浮宮將需要支付32歐元(約37美元)，比目前的門票價格高出10歐元。

2024年初，羅浮宮票價已經漲過一次。2024年1月15日，巴黎羅浮宮普通門票價格將從17歐元漲至22歐元，漲幅29%。此次門票價格上調反映了巴黎舉辦夏季奧運會前漲價。

2025年1月，文化部長拉希達·達蒂（Rachida Dati）提議提高門票價格。此前，羅浮宮館長勞倫斯·德卡爾（Laurence des Cars）對博物館破敗不堪的狀況表示擔憂，達蒂部長表示希望「創收」來增加財政來源。

其實是外國遊客為翻新工程買單。在900萬遊客中，有69%是外國遊客。

報導指出，據部長稱，此次漲價籌集的資金還將用於資助總統馬克龍雄心勃勃的羅浮宮翻新項目。據審計法院近期估計，該項目耗資超過10億歐元。

根據審計法院最近的一份報告，羅浮宮面臨著巨額投資，卻無力承擔。10月19日羅浮宮遭搶之後，當局展開了調查，初步調查結果顯示安保設備不足。工會對羅浮宮提價表示強烈反對。

聯繫羅浮宮管理層時，對方未能立即說明此次價格調整可能帶來的收入。羅浮宮的門票價格已於2024年1月從17歐元上漲至22歐元，當年針對的是所有的遊客。羅浮宮每年接待近900萬遊客，其中69%為外國遊客。