我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

編譯中心／綜合27日電
法國羅浮宮決定從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高至32歐元。(路透)
法國羅浮宮決定從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高至32歐元。(路透)

在遭遇珠寶展品被搶劫的事件後，法國羅浮宮27日決定，從2026年起，將非歐盟遊客的門票價格提高45%，參觀羅浮宮將需要支付32歐元(約37美元)，這些資金將用於支應羅浮宮翻新項目。博物館和員工組織透露，這項措施由政府推動，但遭到工會的強烈反對。

法廣網報導，從1月14日起，來自歐洲經濟區（EEA，包括歐盟、冰島、列支敦士登和挪威）以外的國家或地區的遊客，參觀羅浮宮將需要支付32歐元(約37美元)，比目前的門票價格高出10歐元。

2024年初，羅浮宮票價已經漲過一次。2024年1月15日，巴黎羅浮宮普通門票價格將從17歐元漲至22歐元，漲幅29%。此次門票價格上調反映了巴黎舉辦夏季奧運會前漲價。

2025年1月，文化部長拉希達·達蒂（Rachida Dati）提議提高門票價格。此前，羅浮宮館長勞倫斯·德卡爾（Laurence des Cars）對博物館破敗不堪的狀況表示擔憂，達蒂部長表示希望「創收」來增加財政來源。

其實是外國遊客為翻新工程買單。在900萬遊客中，有69%是外國遊客。

報導指出，據部長稱，此次漲價籌集的資金還將用於資助總統馬克龍雄心勃勃的羅浮宮翻新項目。據審計法院近期估計，該項目耗資超過10億歐元。

根據審計法院最近的一份報告，羅浮宮面臨著巨額投資，卻無力承擔。10月19日羅浮宮遭搶之後，當局展開了調查，初步調查結果顯示安保設備不足。工會對羅浮宮提價表示強烈反對。

聯繫羅浮宮管理層時，對方未能立即說明此次價格調整可能帶來的收入。羅浮宮的門票價格已於2024年1月從17歐元上漲至22歐元，當年針對的是所有的遊客。羅浮宮每年接待近900萬遊客，其中69%為外國遊客。

羅浮宮 歐盟 冰島

上一則

日本嚴管外國人不付醫藥費 若欠繳1萬元恐被拒絕入境

下一則

「掉東西比在自家乾淨好找」全球10大乾淨機場 羽田第一名

延伸閱讀

羅浮宮門票變貴 明年針對外國遊客漲價45%

羅浮宮門票變貴 明年針對外國遊客漲價45%
巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌
VACHERON CONSTANTIN 探究270年工藝淬鍊

VACHERON CONSTANTIN 探究270年工藝淬鍊
談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓

談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險