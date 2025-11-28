全球人才競爭力 新加坡首勝瑞士奪冠

我的頻道

編譯中心／綜合報導
根據最新全球人才競爭力指數，新加坡首次奪下全球人才競爭力排行榜冠軍，取代瑞士多年領先紀錄。專家指出，新加坡勞動力具備數位素養及創新思維，對於維持韌性至關重要；在地緣政治不確定性變動背景下，人才體系的韌性比以往更為關鍵。

歐洲工商管理學院(INSEAD)最新全球人才競爭力指數(GTCI)指出，新加坡首度奪下榜首。該指數以多項指標為評估基礎，涵蓋六大面向，包括國內環境、人才吸引、人才培養、人才留任、技術與職業技能，以及整體適應能力。

前十名向來以高收入歐洲經濟體為主。不過今年多個主要經濟體排名下滑，其中瑞士被新加坡取代、退居第二；美國從第三名滑落至第九名；中國則從第40名降至第53名。

INSEAD戰略資深客座教授蒙泰羅(Felipe Monteiro)說，新加坡此次躍升，主要得益於在「人才留任」方面顯著改善。

蒙泰羅表示，新加坡勞動力擁有全球領先的適應能力，在快速變化的環境中具備數位素養及創新思維，對於應對科技與經濟快速變革、維持韌性相當重要。此外，持續創新的教育體系與高效的監管環境，也進一步鞏固了新加坡的競爭力。

報告指出，中層勞動力在適應產業變化上正面臨挑戰，在快速變動的科技環境下，新加坡仍需加強技能轉換、技術再培訓以及人工智慧普及的投入，以避免出現技能斷層；在技術快速變革、地緣政治不確定性及社會結構劇烈變動的背景下，人才體系的韌性比以往更為關鍵，國際人才競爭也愈加激烈。

蒙泰羅認為，適應力與敏捷性將是未來最重要的能力，新加坡應持續強化現有優勢，打造涵蓋企業、勞工、政府與學術界的協作生態系統，以維持發展動能。 伊凡斯表示，小型經濟體應持續投資具備高適應性及人工智慧能力的技能，同時維護城市宜居宜業的條件，「清晰的移民政策、穩定的制度，以及能支持長期留住人才的環境，已成為提升國家競爭力的關鍵因素」。

