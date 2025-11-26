巴西前總統波索納洛政變定罪 判囚27年開始服刑

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
巴西前總統波索納洛2022年大選失利後策畫政變。(路透資料照片)
巴西前總統波索納洛2022年大選失利後策畫政變。(路透資料照片)

根據法院文件，巴西最高法院25日下令前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因策畫2022年政變，開始服27年又3個月徒刑。

路透報導，大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令將波索納洛關押於首都巴西利亞聯邦警察總部，波索納洛自22日以來已因當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器而被拘留在警察總部。

波索納洛因在輸給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策畫政變，9月遭判刑27年3個月。

莫瑞斯是4人組成的最高法院小組成員，該小組仍須集體批准其決定。

25日稍早，最高法院正式結束波索納洛策劃政變的案件，裁定所有上訴已經用盡，罪名成立判決確定生效。本月較早，最高法院駁回了他的上訴。這位前總統的律師，明天將參加羈押審訊，目前尚未回應置評請求。

其中一位律師維拉迪（Celso Vilardi）向地方媒體「聖保羅頁報」表示，最高法院過早結案，應給予更多上訴時間。

在22日被拘留前，波索納洛因涉嫌請求盟友、美國總統川普干預對他的訴訟，在巴西利亞遭到居家軟禁超過100天。

在23日的羈押審訊中，波索納洛否認有逃逸意圖，並表示自己以為腳踝監控器內藏有追蹤裝置，是因接受不同醫師開立的抗癲癇藥物產生的幻覺所致。

