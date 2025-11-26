同婚登記遭波蘭拒絕 歐盟法院裁定：成員國須互相承認

歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）25日裁定，歐盟 國家必須承認在其他成員國登記的同性婚姻。此案源於兩名波蘭 男同志的申訴，他們在德國 結婚，但搬回波蘭時，兩人的同性婚姻不被承認。

路透報導，歐洲聯盟法院應波蘭法院要求，做出具法律約束力的裁定；法院指，歐盟公民有權自由移居其他成員國，並在這些國家以及返回原籍國後享有「正常的家庭生活」。

這並不意味成員國必須在其國內法中允許同性婚姻，但法院補充說，成員國不得在承認外國婚姻時歧視同性伴侶。

根據法媒及法國世界報（Le Monde），這對男同志其中一人擁有德國國籍，兩人曾住在德國，2018年在柏林結婚。但當這對男同志試圖搬回波蘭，並申請在當地登記結婚時，卻遭波蘭當局拒絕，理由是波蘭法律不允許同性婚姻；法院稱，「這不僅侵犯遷徙和居住的自由，也侵犯尊重私人和家庭生活的基本權利。」

波蘭是以天主教為主的國家，多年來，LGBT平權運動被當權者視為「危險的外來意識形態」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的親歐盟聯盟政府在推動有關同性伴侶關係的法案時，一直受到其保守派聯盟夥伴的阻力。

歐洲聯盟法院表示：「此類拒絕違反歐盟法律。不僅侵犯自由移動和居住的權利，也侵犯私人及家庭生活受尊重的基本權利。」