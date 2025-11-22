我的頻道

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

編譯中心╱綜合21日電
英國國家打擊犯罪局在「擾亂行動」中所查獲的現金和一台點鈔機。(路透)
英國警方21日表示，一個在英國境內運作、規模達數十億美元的洗錢網絡，收購了中亞國家吉爾吉斯的一家銀行，用來協助俄羅斯規避西方制裁，俄方將這些資金用於烏克蘭戰爭。

警方指出，此一網絡在英國至少28個城鎮，起用數百名車手來收集販毒、槍械走私等不法所得。英國國家打擊犯罪局（NCA）表示，這些現金隨後會迅速兌換成加密貨幣，在全球流動。

英國政府主導一項名為「擾亂行動」的計畫，對此展開緝拿工作，國家打擊犯罪局21日公開了最新進展。國家打擊犯罪局指出，迄今已在英國各地逮捕128人，查扣超過2500萬英鎊（約3270萬美元）的現金和加密貨幣。

過去一年，另有45名洗錢犯嫌被捕，起出510萬英鎊。而英國當局提供的情報，也協助外國當局在全球各地查扣2400萬美元和260萬歐元。

英國國家打擊犯罪局說，名為Smart和TGR的兩個俄語網路，涉及這大部分的資金移轉。這網路不但協助一些網路犯罪、毒品及槍械走私的跨國犯罪集團洗錢；也幫助俄國客戶非法地規避金融制裁，並在英國進行投資。

國家打擊犯罪局指出，「擾亂行動」的第二階段計畫自去年12月展開，當局發現有部分洗錢資金是經由吉爾吉斯Keremet銀行在移轉。

這家銀行於2024年聖誕節當天，由與TGR首腦羅西相關的Altair Holding SA公司祕密收購。

國家打擊犯罪局說，Keremet銀行隨後協助俄羅斯國營商業銀行Promsvyazbank（PSB）調度資金，這家國營銀行專門支持俄國軍工業。

另據英國獨立報報導，Smart由39歲的俄羅斯公民葉卡捷琳娜日丹諾娃掌控。據稱她出生於西伯利亞，後來進入金融業，在莫斯科擁有廣泛人脈。

去年12月，上述兩個網路的核心成員被美國外國資產管制辦公室（OFAC）制裁，日丹諾娃目前在法國羈押候審。

調查發現，Keremet銀行曾代表俄羅斯國營銀行Promsvyazbank處理跨境轉帳業務，而後者為俄羅斯軍工企業提供支援。

英國國家犯罪局（NCA）經濟犯罪事務副主管梅爾基表示，這些網路中的英國境內洗錢者並非單純的運鈔員，「他們維繫著一套讓犯罪在英國獲利的完整體系」。梅爾基稱，這些犯罪網路的威脅極為嚴重，NCA及其合作夥伴「絕不會手軟」，「我們必須持續進行逮捕、起訴、扣押和制裁行動，阻止這些罪犯利用他們所依賴的金融服務」。

英國國家打擊犯罪局在「擾亂行動」中所查獲的現金和一台點鈔機。(路透)
