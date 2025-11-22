我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展

編譯中心╱綜合21日電
戰機在飛行表演時不慎墜毀，驚呆現場民眾。(新華社)
戰機在飛行表演時不慎墜毀，驚呆現場民眾。(新華社)

印度一架國產「光輝號」（Tejas）戰機21日在杜拜航空展進行飛行表演，卻不慎墜毀，瞬間化為火球，機師沒能成功彈射，不幸遇難；據了解，這是該機型自2001年首次試飛以來記錄到的第二次墜機事故，印度軍方正對事故展開調查。

綜合路透、美聯社報導，阿聯酋國防部發表聲明稱，墜毀戰機是印度斯坦航空有限公司生產的「光輝」輕型戰鬥機。多名現場目擊者稱，在進行空中特技表演時，僅飛行了八、九分鐘就突然失去控制，迅速墜地並發生爆炸。據在場民眾表示，「當戰機撞到地面時，三個火球騰空而起」。

航空展當天下午進行的飛行表演隨即暫停，約一個多小時後恢復。在俄羅斯和阿聯酋表演隊先後進行了短暫的飛行表演後，航空展最後一天的飛行表演提前結束。

印度空軍已成立調查委員會，調查戰機墜毀原因；杜拜政府也發布應急小組清理現場的照片，並稱飛行員的死亡是「悲劇」。

「光輝」戰機由印度航空發展局與印度斯坦航空公司飛機研究與設計中心聯合研製，是為印度空軍研發的單座單發全天候超音速第三代戰鬥機，可以執行空戰和對地、反艦等任務。該戰機於2016年正式服役，用以取代蘇聯時代的「米格-21」戰機。

2025年杜拜航空展本月17日至21日舉行，是全球最大航空展之一，每兩年舉辦一次。本屆航空展吸引1500多家參展商，展出逾200架各型飛機。

印度 國防部 俄羅斯

上一則

烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國

下一則

孟加拉規模5.7強震 6死上百傷 一搖26秒民眾逃街頭嚇哭

延伸閱讀

印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
杜拜航空展 印度國產「光輝」戰機墜機

杜拜航空展 印度國產「光輝」戰機墜機
印度衝晶片製造 喊話7年要追平對手

印度衝晶片製造 喊話7年要追平對手
印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增