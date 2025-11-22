印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展

戰機在飛行表演時不慎墜毀，驚呆現場民眾。(新華社)

印度 一架國產「光輝號」（Tejas）戰機21日在杜拜航空展進行飛行表演，卻不慎墜毀，瞬間化為火球，機師沒能成功彈射，不幸遇難；據了解，這是該機型自2001年首次試飛以來記錄到的第二次墜機事故，印度軍方正對事故展開調查。

綜合路透、美聯社報導，阿聯酋國防部 發表聲明稱，墜毀戰機是印度斯坦航空有限公司生產的「光輝」輕型戰鬥機。多名現場目擊者稱，在進行空中特技表演時，僅飛行了八、九分鐘就突然失去控制，迅速墜地並發生爆炸。據在場民眾表示，「當戰機撞到地面時，三個火球騰空而起」。

航空展當天下午進行的飛行表演隨即暫停，約一個多小時後恢復。在俄羅斯 和阿聯酋表演隊先後進行了短暫的飛行表演後，航空展最後一天的飛行表演提前結束。

印度空軍已成立調查委員會，調查戰機墜毀原因；杜拜政府也發布應急小組清理現場的照片，並稱飛行員的死亡是「悲劇」。

「光輝」戰機由印度航空發展局與印度斯坦航空公司飛機研究與設計中心聯合研製，是為印度空軍研發的單座單發全天候超音速第三代戰鬥機，可以執行空戰和對地、反艦等任務。該戰機於2016年正式服役，用以取代蘇聯時代的「米格-21」戰機。

2025年杜拜航空展本月17日至21日舉行，是全球最大航空展之一，每兩年舉辦一次。本屆航空展吸引1500多家參展商，展出逾200架各型飛機。