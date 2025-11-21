華裔假冒菲律賓籍 前市長涉詐騙遭判終身監禁

我的頻道

編譯周辰陽／綜合20日電
前丹轆省班班市市長郭華萍。(取材自臉書)
前丹轆省班班市市長郭華萍。(取材自臉書)

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國從事間諜活動，如今因經營詐騙中心，觸犯人口販運相關罪名，20日被判處無期徒刑。

BBC報導，郭華萍於2022年當選市長，被視為一位有愛心且富同理心的領導人。但當局2024年突擊搜查當地一座占地8萬平方公尺的離岸博彩運營商（POGO）園區，破獲全國最大詐騙中心之一，救出近700名受害者。多名受害者稱，他們被迫從事所謂「殺豬盤」詐騙。

中國境內賭博屬非法，而POGO的客戶主要來自中國。郭華萍起初完全否認知情，後來遭揭露該園區建於她先前持有的土地上。調查同時發現，她並非如所聲稱的出生於菲律賓，而是青少年時期與家人自中國移居而來。

郭華萍其後遭免職，隨案情擴大於2024年7月短暫失蹤，引發跨四國的追捕行動，同年9月在印尼落網，並被引渡回菲律賓。

菲律賓每日問詢報報導，法院判決郭華萍加重人口販運罪成立，郭華萍及其15名同案被告中的七人被判有罪，郭華萍及其他三人終身監禁。整個莊園亦被收歸國有。

郭華萍否認所有指控，與15名同案被告均未親自出庭，而是透過視訊會議參加宣判。目前尚不清楚她是否將提出上訴，另有五項案件仍在審理中，其中包括洗錢指控。

