首度回售授權國 日本向美出口愛國者飛彈：不會提供給第三國

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

編譯中心╱綜合20日電
多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈；這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權國出口具有殺傷力的「授權生產品」成品。

共同社報導，相關人士指出，由於美方為支援持續抵抗俄羅斯侵略的烏克蘭，導致本國的攔截飛彈庫存短缺，因此向日本提出出口要求。合約所訂的交付作業據說已於本月完成。

日本防衛省就這次出口的愛國者飛彈表示，已確認飛彈將由包含部署在印太地區部隊在內的美軍使用，不會提供給第三國；至於出口的飛彈數量則未公布。

關於「授權生產品」的出口，當時首相岸田文雄的內閣於2023年12月修改「防衛裝備移轉三原則」及運用指針。原先僅允許出口美國企業授權生產的武器零組件，修改後則大幅放寬限制。

另外，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。

自民黨根據首相高市早苗的指示，計畫明年4月彙整建議，政府預計明年年底前修改完成。會議討論如何加強國防能力，應對中國在台灣、東海及南海周邊的軍事動向、俄烏衝突以及北韓開發核彈。

自民黨還將討論修改防衛裝備轉移三原則，原則中限制防衛裝備要轉移國外，僅適用「救難、運送、警戒、監視、海上掃雷」等五類型，安保調查會長小野寺五典表示，出席委員中有好幾位認為應該取消五類型的規定，未來要進一步討論。

其他討論包括依據無人機的作戰新模式、加速部署長射程飛彈、是否應擁有核子動力潛艇等。「不擁有、不製造、不運進」核武器的非核三原則，是日本的基本核政策。高市早苗未明確表示，是否堅持「不運進」。

至於國防經費，現行三文件設定的目標是提高至國內生產毛額（GDP）的2%。美國川普政府要求日本進一步增加，希望占比提高至3.5%。

