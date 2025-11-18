我的頻道

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

2台灣人闖駐韓美軍基地偷拍 二審判決出爐 調查曝三度遭阻仍混入

編譯盧思綸／即時報導
2022年5月，一架美軍偵察機準備降落烏山空軍基地。(美聯社)
朝鮮日報報導，2名台灣男子今年5月在駐韓美軍烏山空軍基地舉行的「2025烏山航展」中，涉嫌未經許可拍攝基地設施與美軍戰機。南韓法院11月17日公布二審結果，維持一審的原判決，對兩人各處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。

水原地方法院刑事上訴第7部17日就60多歲A男與40多歲B男2名台灣人涉及違反《軍事基地及軍事設施保護法》等罪名的案件，駁回檢方上訴並維持原審判決。

韓聯社報導，此案一審法院於7月22日對兩人各判處1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

法院指出，當日美軍對中國與台灣籍人士皆採取嚴格管制，但兩人仍混在韓籍民眾中進入航展場地，拍攝基地內部設施、戰機及軍事裝備。根據調查，美軍在事前曾三度阻止兩人入場，但兩人仍突破警戒，最終遭警方接獲「有人以可疑方式拍照」的報案後逮捕。檢方事後從相機內查出數百張影像，其中約10餘張被認定可能違反《軍事基地及軍事設施保護法》。照片並未外流。

二審中，法院指出，被告明知不得進入軍事設施或拍攝軍事設施照片，卻仍二度嘗試進入並拍下大量影像，需承擔相應法律責任。不過，法官也認為，兩人並無證據顯示另有不純企圖，被扣押的照片未外流，加上羈押期間已有充分反省機會，因此維持緩刑判決。

兩人供稱，是因好奇將於今年退役、外號「戰車殺手」的A-10攻擊機而前往拍攝，並否認帶有其他目的。2名台灣男子均以觀光簽證入境，原預計航展結束後離境。

