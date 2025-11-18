南韓最嚴打房 首爾房價漲幅創7年新高 租金漲幅10年新高

我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

編譯吳孟真／綜合17日電
南韓政府再度祭出打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，推升法規落實前的買房需求，使首爾上月房價漲幅創七年來新高。(路透)
南韓政府再度祭出打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，推升法規落實前的買房需求，使首爾上月房價漲幅創七年來新高。(路透)

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增，推升首爾上月房價漲幅創七年來新高。

據南韓房地產委員會（REB）17日公布資料，首爾9月底至10月底房屋成交價格月增1.19%，漲幅大於前月0.58%的兩倍，也是2018年9月上漲1.25%以來最大。該數據納入10月15日房貸和土地交易管制措施落實後的一段期間，而由於新制於9月底預先公布，導致首爾買房需求暴增，使房價驟漲。

俗稱「漢江帶」（Hangang River belt）的漢江沿岸地區房價漲勢顯著。首爾城東（3.01%）、松坡（2.93%）、江東（2.28%）和麻浦（2.21%）等區漲勢最兇。相較下，房價最貴的瑞草區（0.97%）和江南區（0.83%），漲幅則低於首爾平均。

Real House執行長金光錫（音譯，Kim Kwang-seok）說，「瑞草和江南區房價在去年以前大漲，買房需求因此轉移至房價較低的地區，而政策落實前的『末班車需求』，導致需求飆漲」。

另一方面，受到房貸成數降低和全租房（jeonse）數量減少的影響，首爾上月房租月增0.53%，增幅為2015年7月有紀錄以來之最。首爾公寓每月平均租金從2020年10月的112萬韓元（約764美元），升至146萬韓元（約996美元），五年增幅達30.4%。

若以四人組成的家庭今年單月所得中位數609.8萬韓元來看，相當於24%用於房租。另外，今年1-10月首爾每月房租超過200萬韓元（大於一般上班族每月平均所得）的合約占整體比率達16%，是2020年的兩倍。

在首爾市中心缺乏適當房屋供給措施的情況下，聚焦於管制措施的房地產政策，不僅讓真正有需求者難以買房，也讓低收入和無房產者的居住成本壓力遽增。

房價 房地產 南韓

