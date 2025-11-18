我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

日本合掌村發生幼熊襲擊外國遊客 官員自批丟臉

編譯周辰陽／即時報導
日本白川鄉合掌村的紀念品商店本月15日陳列著出售的熊鈴。(路透)
日本白川鄉合掌村的紀念品商店本月15日陳列著出售的熊鈴。(路透)

日本岐阜縣知名觀光景點白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客的事件，儘管白川村產業課科長白木光成不記得小時候曾見過熊，但自從當地發生熊害事件後，守護居民與湧入參觀世界遺產「合掌造」建築的遊客已成為他的首要任務。

路透報導，白木坦言，「熊還會繼續出現。」他表示，熊數量激增，是因為熊群持續增加，加上天然食物來源不足。儘管遭熊襲擊的西班牙遊客僅受輕傷，但當局事後在附近用蜂蜜誘捕的陷阱捕獲6隻熊。他補充指出，今年的熊出沒報告已超過100起，去年則約為35起。

NHK報導，全日本自4月以來，熊襲擊事件創下歷史新高，共有220人受傷，其中13人死亡，僅10月就有7人喪命。雖然多數攻擊發生於外國遊客較少造訪的偏遠地區，但白川鄉合掌村事件，以及京都嵐山竹林等熱門景點周邊傳出目擊事件，顯示遊客也不能掉以輕心，美國、中國大陸與英國近日甚至發布針對日本熊害風險的旅遊警示。

除了利用蜂蜜誘捕陷阱外，白川村也開始砍除會吸引熊的果樹，並提醒遊客結伴同行、佩戴熊鈴、避免進入特定區域。25歲的李姓女陸客表示，他們準備行程時就看到許多日本新聞報導熊出沒。她在4歲女兒的背包上掛上熊鈴後說：「我們有點擔心。」一家人因此選擇在城市訂旅館，而非前往農村地區。

白木也擔心當地學校學生，現在學生都配備熊鈴，並被告知結伴而行，以防熊在清晨或黃昏最活躍時接近。西班牙遊客遇襲之前，白川村最後一次熊襲擊已是12年前，白木決心不再讓此類事件發生。他說：「這件事對我們來說相當丟臉，我們不會讓這種事再次發生。」

日本岐阜縣的白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客事件。當地是熱門旅遊景點，也...
日本岐阜縣的白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客事件。當地是熱門旅遊景點，也是聯合國教科文組織世界遺產之一，圖為傳統的合掌屋。(路透)
日本白川鄉合掌村的遊客15日在熊警告牌旁拍照留念。(路透)
日本白川鄉合掌村的遊客15日在熊警告牌旁拍照留念。(路透)

日本 蜂蜜 觀光

上一則

中國打稀土牌施壓有用？15年前事件讓日本上了一課

下一則

家長怒投訴…蘇格蘭師教學童「沒聖誕老人」市議會約談

延伸閱讀

中國打稀土牌施壓有用？15年前事件讓日本上了一課

中國打稀土牌施壓有用？15年前事件讓日本上了一課
「台灣有事」與「斬首論」互不相讓 中日問題短期內恐無解

「台灣有事」與「斬首論」互不相讓 中日問題短期內恐無解
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
中日關係惡化 旅行社停售遊日產品、民間交流延後

中日關係惡化 旅行社停售遊日產品、民間交流延後

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費