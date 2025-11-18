日本合掌村發生幼熊襲擊外國遊客 官員自批丟臉

日本白川鄉合掌村的紀念品商店本月15日陳列著出售的熊鈴。(路透)

日本 岐阜縣知名觀光 景點白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客的事件，儘管白川村產業課科長白木光成不記得小時候曾見過熊，但自從當地發生熊害事件後，守護居民與湧入參觀世界遺產「合掌造」建築的遊客已成為他的首要任務。

路透報導，白木坦言，「熊還會繼續出現。」他表示，熊數量激增，是因為熊群持續增加，加上天然食物來源不足。儘管遭熊襲擊的西班牙遊客僅受輕傷，但當局事後在附近用蜂蜜 誘捕的陷阱捕獲6隻熊。他補充指出，今年的熊出沒報告已超過100起，去年則約為35起。

NHK報導，全日本自4月以來，熊襲擊事件創下歷史新高，共有220人受傷，其中13人死亡，僅10月就有7人喪命。雖然多數攻擊發生於外國遊客較少造訪的偏遠地區，但白川鄉合掌村事件，以及京都嵐山竹林等熱門景點周邊傳出目擊事件，顯示遊客也不能掉以輕心，美國、中國大陸與英國近日甚至發布針對日本熊害風險的旅遊警示。

除了利用蜂蜜誘捕陷阱外，白川村也開始砍除會吸引熊的果樹，並提醒遊客結伴同行、佩戴熊鈴、避免進入特定區域。25歲的李姓女陸客表示，他們準備行程時就看到許多日本新聞報導熊出沒。她在4歲女兒的背包上掛上熊鈴後說：「我們有點擔心。」一家人因此選擇在城市訂旅館，而非前往農村地區。