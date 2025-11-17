我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

編譯林聰毅／綜合16日電
太子集團案暴露了新加坡在監管數位貨幣方面的弱點。圖為新加坡地標魚尾獅。（美聯社）
太子集團案暴露了新加坡在監管數位貨幣方面的弱點。圖為新加坡地標魚尾獅。（美聯社）

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

英國金融時報（FT）報導，星國素來以金融中心自豪，憑藉健全法治和廉潔政府，吸引了許多國際企業進駐。但近來一些受高度矚目的洗錢案件也顯示，縱使警方展開多次掃蕩，但當局仍在與詐騙分子進行一場無止境的「打地鼠」遊戲。

法遵與風險管理業者Fenergo公司的金融犯罪政策主管杜伊爾（Rory Doyle）說，新加坡所面臨的問題是，雖然資金的流入與流出促進其經濟與貿易的活絡，但也使其容易淪為洗錢場所。追蹤數位資金流動的Chainalysis亞太區政策主管王呈怡（Chengyi Ong，譯音）也說，新加坡的地理位置及其在亞洲的聲譽使其成為區域犯罪分子的首選地。杜伊爾說，犯罪分子把新加坡視為東南亞的避風港。

分析師指出，新加坡此次的弱點在於數位貨幣，太子集團透過不受或輕度監管的交易所轉移加密貨幣。王呈怡則指出，犯罪集團特別容易利用企業服務供應商設立的複雜商業結構和空殼公司這類漏洞，而太子集團案充分暴露了這些弱點。

杜伊爾建議，新加坡金融管理局可效法英國金融行為監管局（FCA）的做法，全面負責防止金融公司和專業服務公司的洗錢活動。他說，若律師事務所、信託公司和專業服務供應商等把關者都由同一主管機關監管，有助於及早發現並阻止資金流入新加坡。

新加坡 詐騙集團 加密貨幣

上一則

4關鍵議題沒突破 氣候峰會進入第2周 談判進度卡關

下一則

借鑑丹麥 英國收緊庇護政策 難民居留等待期延至20年

延伸閱讀

新聞評論／小民帳戶AI凍結 跨國詐團洗錢檢調放過

新聞評論／小民帳戶AI凍結 跨國詐團洗錢檢調放過
鄭麗文會晤星駐台代表 受邀再訪新加坡

鄭麗文會晤星駐台代表 受邀再訪新加坡
新加坡惠華萬應止痛膏 推特強配方

新加坡惠華萬應止痛膏 推特強配方
台知名麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦 遭押狼狽上囚車

台知名麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦 遭押狼狽上囚車

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉