新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

太子集團案暴露了新加坡在監管數位貨幣方面的弱點。圖為新加坡地標魚尾獅。（美聯社）

新加坡 警方大力掃蕩跨國詐騙集團 太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

英國金融時報（FT）報導，星國素來以金融中心自豪，憑藉健全法治和廉潔政府，吸引了許多國際企業進駐。但近來一些受高度矚目的洗錢案件也顯示，縱使警方展開多次掃蕩，但當局仍在與詐騙分子進行一場無止境的「打地鼠」遊戲。

法遵與風險管理業者Fenergo公司的金融犯罪政策主管杜伊爾（Rory Doyle）說，新加坡所面臨的問題是，雖然資金的流入與流出促進其經濟與貿易的活絡，但也使其容易淪為洗錢場所。追蹤數位資金流動的Chainalysis亞太區政策主管王呈怡（Chengyi Ong，譯音）也說，新加坡的地理位置及其在亞洲的聲譽使其成為區域犯罪分子的首選地。杜伊爾說，犯罪分子把新加坡視為東南亞的避風港。

分析師指出，新加坡此次的弱點在於數位貨幣，太子集團透過不受或輕度監管的交易所轉移加密貨幣 。王呈怡則指出，犯罪集團特別容易利用企業服務供應商設立的複雜商業結構和空殼公司這類漏洞，而太子集團案充分暴露了這些弱點。

杜伊爾建議，新加坡金融管理局可效法英國金融行為監管局（FCA）的做法，全面負責防止金融公司和專業服務公司的洗錢活動。他說，若律師事務所、信託公司和專業服務供應商等把關者都由同一主管機關監管，有助於及早發現並阻止資金流入新加坡。