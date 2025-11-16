我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

編譯中心／綜合15日電
羅馬天主教教宗良十四世（左）15日在梵蒂岡接見多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李（右）贈送紐約尼克隊球衣。（美聯社）
羅馬天主教教宗良十四世（左）15日在梵蒂岡接見多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李（右）贈送紐約尼克隊球衣。（美聯社）

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）15日在梵蒂岡接見史派克李（Spike Lee）、葛莉塔潔薇、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李贈送紐約尼克隊球衣。

美聯社報導，教宗良十四世勉勵現場100多位電影界人士，運用他們的藝術包容被邊緣化的聲音，並讚揚電影是「具有最崇高意義的大眾藝術，為所有人創作，也讓所有人都可觸及」。

良十四世說道：「當電影是真誠的，它不僅帶來安慰，也提出挑戰。它傳達我們心中的疑問，有時甚至讓我們流下自己原本不知道需要流出的眼淚。」

這場活動是由梵蒂岡文化部主辦，延續已故前任教宗方濟各近年多次接見知名藝術家和喜劇演員的慣例，也是教廷致力跨出天主教會範疇，與世俗世界接觸互動的一環。

良十四世在會後還特別停留將近1小時，親切問候來賓並與他們閒聊，這種情形在大型接見場合相當罕見。

史派克李向記者表示：「我竟然受到邀請，我非常驚喜。」

在接見活動期間，史派克李贈送良十四世一件美國職籃NBA紐約尼克隊球衣，上面有背號14號及良十四世的名字。

儘管良十四世是芝加哥公牛的球迷，史派克李稱自己告訴教宗，紐約尼克現在有3名球員都是來自他的母校賓州費城維拉諾瓦大學（Villanova University）。

凱特布蘭琪則指出，教宗的談話非常振奮人心，因為他了解電影能以不引發分裂的方式，在跨越邊界、深入討論艱難議題時扮演關鍵角色。

