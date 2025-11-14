自民黨70周年黨慶生日不快樂 聲明「猛省失信」避談裏金問題

自民黨迎來70年黨慶但內部暗潮洶湧，總裁兼首相高市早苗戒慎行事。(歐新社)

日本執政的自民黨15日迎來結黨70周年，發布「歷史性聲明」，開宗明義自省：「作為執政黨喪失緊張感，損害國民信任，必須猛省！」卻對震驚全國的「裏金事件」（政治獻金黑錢醜聞）隻字未提，通篇以「黨內改革」輕描淡寫。

在日本政治語境中，「猛省」（もうせい，mōsei）常用於公開道歉或危機處理，強調「不是輕描淡寫，而是深刻檢討到痛處」，中文翻譯是 「深刻反省」 或 「嚴厲自省」，帶有強烈自我批判、痛定思痛的語感。喪失緊張感指「失去警惕、鬆懈了應有的危機意識與責任感」。

這場醜聞自2023年底爆發，涉及安倍派等派閥隱匿逾6億日圓資金，用於秘密宴請、選舉買票，導致多名議員被起訴，石破茂內閣支持率暴跌至20%以下。聲明雖回顧黨史貢獻，從1955年保守合併誕生，支撐戰後經濟奇蹟、冷戰穩定——但避重就輕，遭立憲民主黨痛批「無誠意遮羞布」。黨慶當天未辦大型典禮，僅低調內部會議，反映當前眾參兩院少數執政的尷尬。

據每日新聞獨家爆料，聲明初稿曾明確寫入「裏金問題深刻反省」，但在保守派高層會議中遭強力刪除，安倍派殘餘勢力死守不放，最終版本僅泛提「政治資金不透明課題」，強調「加強倫理規範、加速派閥解體」，對追回黑金、懲處涉案者無具體承諾。

黨慶聲明發布時，高市早苗 已上任一個月，她上台後迅速與維新組成鬆散聯盟，聚焦高物價對策與經濟安全保障，試圖淡化裏金陰影。但70周年聲明仍舊迴避敏感詞彙，僅以「自助・共助・公助」社會原則為藍圖，承諾財政稅制改革、加速修憲，強化國防認同。

分析指，這是高市鞏固保守基本盤的策略，避開安倍時代的派閥黑洞，但若2028年眾院選前民怨未消，自民黨單獨過半夢碎，總裁連任恐成泡影。聲明雖喊「團結向前」，內部分裂卻如火山，70年黨慶反成高市政權試金石。