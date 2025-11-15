瑞典生育率創新低 「大人玩具」今年最受歡迎聖誕禮

我的頻道

編譯中心／綜合14日電
瑞典消費調查機構HUI公布今年的年度聖誕禮物，因為生育率減少，網路興盛「Kidult」文化，使得玩具產業的主要消費者從孩童轉移到成人，適合成人玩的更複雜、更進階的玩具是今年瑞典的年度聖誕禮物。

瑞典消費調查機構HUI連續38年調查年度聖誕禮物， HUI每年的調查都反映了瑞典社會的消費模式與生活型式。在2022年COVID-19疫情那年，瑞典最受歡迎的聖誕禮物是毛線針織組。歷年來瑞典最受歡迎的聖誕禮物包括掃地機器人、有聲書、活動票券、中性香水等，桌上遊戲也在2023年獲得最受歡迎禮物的殊榮。

HUI公布今年最受歡迎的聖誕禮物是成人玩具，許多瑞典人以為是性愛玩具，嚇了一跳。但HUI在新聞稿中解釋，瑞典今年生育率創歷史新低，加上各種活動、數位內容跟玩具產業競爭孩童的注意力，讓玩具產業幾年來經營遇到困難。

HUI表示，他們觀察到有愈來愈多的玩具銷售是大人消費，買玩具給自己。這些玩具包括更進階的模型、有更複雜細節的著色書，或是可以做為蒐集興趣的玩偶等。

HUI的新聞稿中表示，Kidult文化過去幾年越來越興盛，Kidult這個字合併了小孩（kid）和成人（adult）兩個英文字，代表許多童心未泯的大人喜歡從事傳統視為跟孩子有關的活動，這也反映在消費模式上。過去成人將玩具視為興趣是一個冷門活動，但近年來慢慢成為主流，也成為一種在社群媒體外，跟有共同興趣的朋友創造歸屬感的方式。

HUI的執行長賀內爾（Emma Hernell）表示，玩具產業因為生育率下降等因素而遇到經營困難，因此將主要客群慢慢轉移到成人身上並以成人為對象製造相對應的產品並進行行銷。

瑞典 疫情 社群媒體

瑞典首都驚傳公車衝撞行人事件 造成多人死傷

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

瑞典生育率下降 大人玩具成年度聖誕禮物

無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

