日相高市自曝1天只睡2-4小時 凌晨開會惹議 改線上準備答詢

編譯中心╱綜合13日電
日本首相高市早苗13日透露，她每晚只睡兩到四個小時，遭外界批評鼓勵民眾過勞。(歐新社)
日本首相高市早苗13日透露，她每晚只睡兩到四個小時，遭外界批評鼓勵民眾過勞。(歐新社)

日本首相高市早苗13日表示，她每晚只睡兩到四個小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞。

綜合法新社與「每日新聞」報導，高市13日對參議院預算委員會委員說：「我現在大概睡兩個小時，最長四小時。我覺得這對我的皮膚不好。」

高市早苗先前為了準備首場眾議院預算委員會答詢，上周曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論，她事後也就此感到抱歉，「向秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」；讀賣新聞指出，她反省此事後，最近改變準備方式，改成在東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍一個人閱讀資料，有必要才跟幕僚通話，也就是改成「線上準備會」。

根據日本政府高層透露，眾議員宿舍也備有遠端設備，像是高市要修正答辯書時，就會使用傳真機與事務人員聯絡。

立憲民主黨眾議員黑岩宇洋7日在眾議院預算委員會表示，「首相的行動對於許多人造成影響」，認為高市凌晨在首相公邸開會不適當。高市當時說明，「宿舍的傳真機堆著約10張紙」，為了收發大量的答辯書才於凌晨在首相公邸上工。

高市早苗在13日的參議院預算委員會中被問及減少日本過長工時的重要性。日本多年來難以實現健康的工作與生活平衡，許多上班族深受職場壓力所苦。而「過勞死（Karoshi）」這個詞就源自日本，現在已成為國際通用詞彙。

另外，針對政府討論可能放寬加班時數上限以促進經濟成長，高市也被要求說明。

她為相關討論提出辯護，表示勞工與雇主需求不同，在企業嚴格限制加班時數的同時，有人為了維持生計而選擇兼差。

高市強調，無論未來如何調整，都會確保勞工健康受到保障，「的確，如果我們能創造出大家可以依自己意願妥善兼顧育兒及照護責任，同時還能工作、享受休閒時光並放鬆，那會很理想。」

日本 高市早苗 眾議院

