教宗與電影界對話 將會見30多位好萊塢明星名導 這些人受邀

為了2025禧年活動，教宗良十四世15日將接見30多位好萊塢明星及導演。(路透)

羅馬教廷10日表示，教宗良14世 為了2025禧年活動，15日將接見30多位好萊塢明星及導演，包括奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和導演葛斯范桑（Gus Van Sant）等人。

路透報導，這場活動由梵蒂岡 的文化部門舉辦，首位來自美國的教宗良14世，還將見到曾獲奧斯卡終身成就獎的導演史派克李（Spike Lee）、「瘋狂麥斯」（Mad Max）系列電影導演喬治米勒（George Miller）、男星克里斯潘（Chris Pine）、維果莫天森（Viggo Mortensen）、亞當史考特（Adam Scott）、戴夫法蘭柯（Dave Franco）及新生代女星愛莉森布里（Alison Brie）等人。

梵蒂岡在聲明中表示，教宗「曾表達希望與電影界有更深入的對話，以探索藝術創造力能夠為教會使命及促進人類價值帶來哪些可能性」。

已故教宗方濟各（Pope Francis）去年6月也曾在梵蒂岡舉辦一場與喜劇演員會面的活動，出席者包括美國脫口秀節目主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）和吉米法隆（Jimmy Fallon）。

梵蒂岡10日還預先分享良14世最喜愛的四部電影，分別是1946年的「風雲人物」（It's A Wonderful Life）、1965年的「真善美」（The Sound of Music）、1980年的「凡夫俗子」（Ordinary People）和1997年的「美麗人生」（Life Is Beautiful）。

另據梵蒂岡新聞網報導，羅馬教廷科學研究機構宗座生命科學院於11月10日至12日，在羅馬召開以「人工智能與醫學：人類尊嚴的挑戰」為主題的國際大會。教宗良14世在向與會者的致辭中指出，如果科技發展已經並將持續「為人類帶來顯著益處，尤其是在醫學和健康領域」。那麼要實現「真正的進步」，就必須「讓人類尊嚴和公共福祉繼續成為所有人的明確優先事項」。