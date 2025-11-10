我的頻道

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

被騙赴日賣淫泰12歲少女外祖母發聲：全家靠女兒養恐受店家逼迫

編譯羅方妤／即時報導
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，將少女騙去賣淫的29歲親生母親疑似在逃到台灣後遭到拘留。少女的外祖母正接受訪問，透露很擔心女兒和孫女。（取材自YouTube）
日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店長細野正之被捕。日本TBS電視台採訪泰國警方高層得知，將少女騙去賣淫的29歲親生母親疑似在逃到台灣後遭到拘留。

日本朝日電視台報導，受害少女的外祖母住在泰國，接受記者訪問時透露很擔心女兒和孫女，並說家中經濟狀況嚴峻，靠少女的母親寄錢回家維持經濟。少女的外祖母和親戚說，儘管不知道事情真相，但推測少女的母親是被按摩店和在場其他人強迫去做某些事情。

受害少女的外祖母表示，「我很擔心女兒和孫女，我連絡不到她們，只能等她們聯絡我」。

朝日電視台指出，少女和其母在泰國的家中沒有空調，家中經濟靠少女的母親寄錢維持。少女的外祖母解釋：「家中有很多開銷，包括奶粉錢、電費、米錢，女兒是家裡的經濟支柱。」

受害少女的母親在大約2年前開始往返日本和泰國。受害少女今年6月下旬與母親一同入境日本。母親告訴她要在店裡工作，而店家要求少女使用化名，並告知她將從事性交易。這名少女表示：「我不願這麼做，但無法違抗母親，只好服從。」

少女的母親於7月返回泰國。離開前，她曾帶著一名嬰兒探望少女，並對她說：「這是妳的弟弟，我會帶他回來。」

受害少女在店內工作的33天共接待61名男客，營業額約62萬7000日圓（約台幣12萬6616元），但收入都遭店家瓜分，其中一部分則被匯到少女母親相關人士的帳戶。受害少女9月上旬的某天突然聯絡外祖母，說：「想回去讀書。」

之後，受害少女9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」。這整起事件才曝光。

少女的母親因另一樁涉及性交易案件在台灣被拘留。泰國警方計畫協助少女從日本返泰，也會前往台灣進行將少女母親遣返泰國程序。

