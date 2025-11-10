敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織

敘利亞總統夏拉（左）10日將赴白宮會美國總統川普（中）；圖為兩人5月在利雅德會面，沙國王儲沙爾曼（右）陪同。（路透）

敘利亞 國家通訊社8日報導，敘利亞總統夏拉同日抵美國展開歷史性訪問。聯合國安理會此前已通過美國提議，解除對他的制裁。夏拉領導的沙姆解放組織（HTS）去年推翻長期執政的阿塞德 。夏拉10日將赴白宮和川普會面，這是敘利亞自1946年從法國獨立以來，總統首度訪問華府。

敘利亞內政部8日證實，對全敘的伊斯蘭國（IS）分支實施先制攻擊，維安部隊共執行61次行動、逮捕71人，並查獲爆炸物與武器。夏拉訪美時可望加入由美國主導的「全球打擊伊斯蘭國聯盟」。

安理會6日通過美國起草的一項決議，解除對夏拉及其政府成員的一系列制裁，15個理事國除中國基於反恐擔憂投棄權票，均投贊成。美國國務院也在7日將夏拉移出全球恐怖分子名單。

一位發言人表示，夏拉政府近來積極配合美方要求，包括協尋失蹤的美國公民，以及銷毀敘利亞境內殘餘的化學武器。

此前敘利亞與美國共6位消息人士對路透說，華府研擬在大馬士革空軍基地設立軍事據點，以利推動敘利亞和以色列的安全協議。這項美軍部署計畫此前從未曝光，若成真，將象徵前總統阿塞德政權去年12月倒台後，敘美關係出現戰略重整，敘利亞逐漸脫離伊朗陣營。

敘利亞外交部消息人士向國營的敘利亞新聞社（SANA）否認，稱其「不屬實」，但未進一步說明哪一部分有誤。

SANA引述該消息人士報導，正著手把過去與臨時組織達成的合作與協議，轉由大馬士革政府接手，納入統一的政治、軍事與經濟協調體系。敘利亞外交部、總統府與國防部及五角大廈 均尚未置評。

一位美國官員說，美方持續評估在敘利亞的必要部署，以有效打擊伊斯蘭國，但不會評論駐軍地點或可能地點。一位西方軍事消息人士透露，五角大廈過去2個月加快進駐規畫，多次派遣偵察小組前往該基地，確認當地長跑道可立即啟用。

川普在5月中東行已於沙烏地阿拉伯利雅德首次會晤夏拉，夏拉9月也成為數10年來首位在紐約聯合國大會演說的敘利亞總統。