超級颱風將至…菲律賓「海鷗」已釀188死 宣布國家災難狀態

颱風「海鷗」所引發洪水造成的瓦礫與殘骸堆積在菲律賓宿務省利洛安鎮一處住宅區的路旁，攝於6日。(歐新社)

2025年最強颱風之一「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）重創菲律賓，根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC）7日報告，死亡人數已上升至188人，潛在的超級颱風「鳳凰」又即將來襲，菲律賓總統馬可仕宣布，全國進入國家災難狀態。

菲律賓通訊社（PNA）與菲律賓每日詢問者報報導，在已確認的188名死者中，宿霧有139人，西內格羅省24人，東內格羅省則有9人，另外共有135人失蹤。所有傷亡數據仍在驗證中，可能會有所變動。

在菲律賓稱為「蒂諾」（Tino）的「海鷗」已影響63萬5565個家庭，約225萬8782人，分布在8個地區的5535個社區（barangay）。目前有8萬8649戶災民在3050個避難中心獲得協助，另有2萬3350戶在避難中心外接受援助。全國登記受損房屋9321棟，其中264棟全毀。

馬可仕在奎松市阿奎納多營（Camp Aguinaldo）主持災情簡報後表示，因「海鷗」已造成與「鳳凰」將造成的受災區域範圍廣泛，他已批准NDRRMC提出的建議，宣布全國進入國家災難狀態。他說：「因為許多地區已經受到影響，幾乎有10個地區，而鳳凰將影響10到12個，如果涉及這麼多地區，範圍這麼大，那就是國家災難。」

宣布國家災難狀態後，政府可動用緊急資金，並加速採購必要物資與服務，以支援災民。馬可仕表示，政府除持續協助「海鷗」受災地區，也已啟動應對「鳳凰」的防災準備工作。

他說：「當然，在所有準備就緒之前，我們不會離開宿霧。情況一樣，我們會盡最大努力預防。因為若預防得當、準備充分，就能大幅減輕颱風帶來的影響。」