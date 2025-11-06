川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

我的頻道

編譯中心╱綜合5日電
瑞士畫廊原定要在巴塞爾車站展出「川普十字架」雕像，由於安全問題突然喊停。（取材自Instagram）
一座栩栩如生、美國總統川普身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。

中央社引述法新社報導，這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。

這件雕塑自1日起在瑞士北部城市巴塞爾展出，先前曾於今年稍早在維也納公開亮相。展出這件作品的Gleis 4畫廊負責人布雷茲尼克說：「它的真實感讓人覺得驚悚」「我們安裝的時候靠得很近，可以看到每一道皺紋，皮膚也極為真實，真的讓人感到毛骨悚然。」

畫廊原本打算自9月起，在巴塞爾中央車站展出這件作品。

但最終決定調整計畫，改在人潮較少的地方展出，將雕塑設置於巴塞爾市中心行人徒步區「巴塞爾藝術大道」（Basler Kunstmeile）的櫥窗中。

根據電子計數統計，光是3日，經過的人就超過3000人。

