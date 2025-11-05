我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

南韓國情院曝川金可能明年3月會面 北韓前名義元首金永南97歲逝

編譯中心／綜合4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓前名義元首金永南（左）3日病逝，圖為他2017年與北韓領袖金正恩（右）出席閱兵。(美聯社)
北韓前名義元首金永南（左）3日病逝，圖為他2017年與北韓領袖金正恩（右）出席閱兵。(美聯社)

南韓官員4日表示，南韓國家情報院掌握的跡象顯示，北韓在亞太經合會（APEC）峰會登場前後，持續準備與美國總統川普舉行峰會，最後雖未成行，但川普與北韓領導人金正恩可能於明年3月會面；白宮尚未對此回應。

韓聯社報導，國家情報院在一次閉門會議中遞交這份評估報告，南韓國會議員李成權說，「國家情報院認為，金正恩願與美國對話，一旦條件成熟，將與美國接觸」。報告說，川金會可能在明年3月韓美例行軍演結束後舉行。

國家情報院表示，北韓近期對「擁核國」的立場也出現微妙變化，金正恩9月才在最高人民會議上說，只要美方放棄無核化目標，朝美領導人就能舉行會談。但自此之後，北韓避免直接提到核武相關內容，調整措辭強度。

川普上周訪問南韓時曾說願與金正恩會談，金正恩卻未公開回應。川普後來表示，預計在「不久的將來」與金正恩會面，「在某個時候，我們將與北韓對話」。

川普首任曾三度與金正恩會面，最後一次在2019年，隨後雙方因制裁北韓產生分歧，導致無核化談判破裂。

另一方面，北韓國營朝中社報導，北韓最高人民會議常任委員會前委員長金永南3日病逝，享壽97歲。

金永南終身效忠北韓領導人金正恩家族，擔任北韓名義上的國家元首長達20年。金正恩4日前往靈前表達哀悼。

美聯社報導，金永南從1998年起擔任北韓最高人民會議常任委員會委員長，至2019年4月才退休卸任，這個職位是北韓名義上的元首，但真正權力一直由1948年建國以來統治北韓的金氏家族掌握。

金永南經常在重要場合以低沉洪亮嗓音發表充滿宣傳色彩的演說，並多次代表金正恩與其已故父親金正日，在官方媒體露面接待來訪的外國政要。

2018年2月，金永南曾與金正恩的胞妹金與正一同前往南韓，出席平昌冬季奧運開幕式。這次行程讓金永南成為赴南韓訪問的最高層級北韓官員。在平昌冬奧開幕式上，金永南與金與正被安排坐在時任美國副總統潘斯不遠處，但雙方並未有明顯互動。

金正恩與美國總統川普於2018年和2019年間三度舉行高峰會，不過金永南並未出席這些活動。

南韓政府4日由統一部長鄭東泳發表聲明，對金永南去世表示哀悼。鄭東泳說，平昌冬奧期間金永南曾率團訪韓，會晤時任南韓總統文在寅，為促進雙方對話貢獻力量。

北韓 金正恩 南韓

上一則

羅馬古塔崩塌壓死人 義大利不滿俄嘲諷 怒召大使抗議

下一則

韓明年預算5250億元創紀錄 AI支出增至3倍 拚全球前3強

延伸閱讀

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數
最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇
峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA
川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲