強化管理外國人 日本擬限外資買地 將嚴管非法居留

日本政府4日首度召開討論外國人政策的閣員會議，首相高市早苗表示，政府將加強管理非法滯留者，也將強化外國人買地的規定。(歐新社)

日本 政府4日首度召開討論外國人政策的閣員會議，首相高市早苗 表示，政府將加強管理非法滯留者，也將強化外國人買地的規定，指示2026年1月要彙整出基本方針。

「日本經濟新聞」報導，這個會議的正式名稱為「接納外國人．實現有秩序的共生社會相關閣員會議」，內閣官方長官木原稔與負責外國人政策的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，將負責彙整相關基本方針。

高市在會議中說明外籍勞動力及觀光 客的重要性，但「部分外國人違法行為或違規舉止，造成國民的不安或感到不公平。」她說，「政府會與排外主義畫清界線，但對此類行為，仍要毅然應對。」

高市提及外國人未繳社會保險費與非法滯留的問題，呼籲要徹底落實既有規範。她還提到持海外駕照的外國人轉換日本駕照（外免切換）制度等，要求確實執行已加嚴的審查制度。

針對外國人取得土地，高市要求有更進一步措施，須確保國土得到適切使用。自民黨與日本維新會在聯合執政協議中，明確記載將於2026年的國會會期內，制定強化外國人土地取得規定的法案。

根據日本「出入國在留管理廳」（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）統計，今年6月在日本居留的外國人約395萬，人數創新高，報導指出，部分外國人的違法行為，以及與居民的衝突也被視為問題。

在會後的記者會中，兼任外國人政策大臣的經濟安保大臣小野田紀美說，會針對出入境及在留資格管理、觀光公害、民宿問題，以及外國人犯罪、外國人置產買地的規定等進行檢討。官房長官木原稔表示，會持續檢討有關引進擁有專業與技能的外籍勞動者的問題。

國土交通省認為，日本土地及房地產價格上升主因之一是外國來的投資客，該省已在進行調查，盡快公布結論。

另外，高市10月24日發表施政演說（所信表明演說）時也表明，「日本面臨人手不足的狀況，有領域必須仰賴外國人才也是事實」，希望加強規定的同時，尋求與外國人共生的改善之道。

此外，高市早苗4日也推出「安倍色彩」濃厚的經濟政策，成立日本成長戰略本部，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧（AI）與半導體等，將在明年夏季前制定出新的國家成長戰略，並承諾在不提高稅率的情況下，增加稅收。