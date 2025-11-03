英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，鑑識人員2日在劍橋附近的亨丁頓站檢查事發列車。(路透)
英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，鑑識人員2日在劍橋附近的亨丁頓站檢查事發列車。(路透)

英國1日晚間發生列車持刀隨機砍人事件，武裝警員趕抵後登上列車，使用電擊槍制伏凶嫌，共有11人受傷送醫，CNN報導，警方接獲報案後僅花11分鐘即逮捕嫌犯。官員指出，若非司機臨機改道至附近車站，以及一名「英勇」鐵路員工奮力阻止攻擊，傷亡恐怕更為慘重。

事發列車為倫敦東北鐵路有限公司（LNER）高速列車，原定自英格蘭北部頓卡斯特開往倫敦國王十字車站，襲擊發生時，列車剛離開劍橋郡彼得柏羅（Peterborough）站，行經亨丁頓（Huntingdon）附近。警方表示，第一通報案電話於當地時間晚間7時39分打進劍橋郡警局，警員在7時50分即於亨丁頓站月台逮捕32歲英國籍嫌犯。

此次事件共造成11人受傷送醫，其中一名尚未公布身分的鐵路工作人員傷勢危急、但情況穩定。內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）3日向這名員工致敬，稱他「勇敢地奔向危險，堅持與兇嫌對峙，並阻止對方繼續行兇」。

這列高速列車原定經過亨丁頓站的快線，但在「冷靜果斷」的司機與信號員協調下迅速改道至慢線。根據公開資料，鐵路網公司（Network Rail）的信號人員在警方接獲第一通報案電話僅分鐘後，就首次更改列車的計畫路線。待另一列本地列車駛離，立即將事發列車安全引導至月台，於7時44分停靠。亨丁頓站距離劍橋郡警察局總部僅一街之隔，使警員能迅速抵達現場。

英國列車司機須接受詳盡路線訓練，熟悉沿線信號與軌道布局，即使在夜間也能精準辨識。司機強森（Andrew Johnson）因在危急中保持冷靜而受到讚揚。他在襲擊發生時沒有選擇緊急停車，以免當局應對更加困難。相反，他與信號員的迅速決策，使列車得以在亨丁頓站停靠，而下一個停靠站則需再行駛約7分鐘。

強森來自彼得柏羅，曾在皇家海軍服役17年。他在接受ITV新聞採訪時謙稱：「我只是盡本分，真正勇敢的是那位住院的同事。」

