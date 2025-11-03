我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

阿富汗北部6.3強震 釀20死逾500傷

中央社／喀布爾3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿富汗北部城市馬薩里沙利夫附近3日清晨發生規模6.3地震。圖為阿富汗北部沙曼岡（Samangan）省地震後，居民檢查受損房屋。歐新社
阿富汗北部城市馬薩里沙利夫附近3日清晨發生規模6.3地震。圖為阿富汗北部沙曼岡（Samangan）省地震後，居民檢查受損房屋。歐新社

4:42PM 更新

阿富汗當局今天表示，北部地區黎明前一場強烈地震已造成至少20人死亡以及逾500人受傷，傷亡人數可能還會增加。阿富汗距離上一次震災僅數月時間，國內仍未完全恢復。

2:50AM／阿富汗北部6.3強震 釀至少7死150傷

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）附近今天清晨發生規模6.3地震，省級當局表示，目前已知至少7人罹難、約150人受傷。

路透報導，美國地質調查所（USGS）通報，這起規模6.3地震震央在馬薩里沙利夫附近，震源深度28公里。當地人口約52.3萬人。

在鄰近馬薩里沙利夫的北部多山省分沙曼岡（Samangan），衛生局人員告訴路透：「截至今天早上，已通報並送醫的傷者有150人，另有7人罹難。」

這名衛生單位人員表示，這項傷亡數據是根據截至今天早上的醫院報告彙整。

法新社報導，這是塔利班政府（Taliban）面臨的最新天災。自2021年接掌阿富汗以來，塔利班已歷經3次致命強震，然而，支撐該國經濟的外援卻大幅減少。

8月間，阿富汗東部發生規模6.0的淺層地震，夷平山區村落，造成超過2200人喪生。

此外，2023年阿富汗西部鄰近伊朗邊境的赫拉特（Herat），以及2022年東部南加哈省（Nangarhar）相繼發生強震，共造成數百人喪生、數千戶民宅毀損。

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫附近3日清晨發生規模6.3地震，省級當局表示，目前已知...
阿富汗北部城市馬薩里沙利夫附近3日清晨發生規模6.3地震，省級當局表示，目前已知至少7人罹難、約150人受傷。圖為馬薩里沙利夫一間醫院收治傷者。(歐新社)

阿富汗 地震 邊境

上一則

名古屋主婦命案 凶嫌：26年來每天都感到不安

下一則

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

延伸閱讀

阿富汗北部6.3強震 USGS發布橙色警報恐釀傷亡

阿富汗北部6.3強震 USGS發布橙色警報恐釀傷亡
阿富汗北部地震規模6.3 震源深度僅10公里

阿富汗北部地震規模6.3 震源深度僅10公里
和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗神學士

和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗神學士
巴基斯坦阿富汗磋商和平協議 川普重申願調停

巴基斯坦阿富汗磋商和平協議 川普重申願調停

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲