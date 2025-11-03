阿富汗北部6.3強震 釀20死逾500傷

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫附近3日清晨發生規模6.3地震。圖為阿富汗北部沙曼岡（Samangan）省地震後，居民檢查受損房屋。歐新社

4:42PM 更新

阿富汗 當局今天表示，北部地區黎明前一場強烈地震 已造成至少20人死亡以及逾500人受傷，傷亡人數可能還會增加。阿富汗距離上一次震災僅數月時間，國內仍未完全恢復。

2:50AM／阿富汗北部6.3強震 釀至少7死150傷

阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-e Sharif）附近今天清晨發生規模6.3地震，省級當局表示，目前已知至少7人罹難、約150人受傷。

路透報導，美國地質調查所（USGS）通報，這起規模6.3地震震央在馬薩里沙利夫附近，震源深度28公里。當地人口約52.3萬人。

在鄰近馬薩里沙利夫的北部多山省分沙曼岡（Samangan），衛生局人員告訴路透：「截至今天早上，已通報並送醫的傷者有150人，另有7人罹難。」

這名衛生單位人員表示，這項傷亡數據是根據截至今天早上的醫院報告彙整。

法新社報導，這是塔利班政府（Taliban）面臨的最新天災。自2021年接掌阿富汗以來，塔利班已歷經3次致命強震，然而，支撐該國經濟的外援卻大幅減少。

8月間，阿富汗東部發生規模6.0的淺層地震，夷平山區村落，造成超過2200人喪生。