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1大因素 捷克智庫：伊朗政權若更迭 對俄影響有限

編譯中心／綜合23日電
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俄羅斯23日對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭消防員在敖德薩一所遭到俄彈襲擊的大學救災。(路透)
俄羅斯23日對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭消防員在敖德薩一所遭到俄彈襲擊的大學救災。(路透)

美國轟炸伊朗，中東情勢更加緊張。伊朗表示將對美軍在中東的軍事基地進行報復，各方關注中東情勢的發展對其他區域的影響。捷克智庫23日表示，若伊朗政權更迭，對俄烏戰爭的影響有限。

央廣報導，歐洲價值安全政策研究中心執行長楊雅嚳(Jakub Janda)表示，若伊朗政權垮台，對俄羅斯而言，這是繼敘利亞前總統巴夏爾(Bashar al-Assad)倒台後，再次失去一名盟友。不過，楊雅嚳表示，伊朗政權如更迭對俄羅斯在俄烏戰爭的軍事情況影響有限，伊朗提供俄羅斯無人機技術，但大部分的無人機已在俄羅斯生產製造。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基23日說，俄羅斯連夜朝烏克蘭發射352架無人機、誘餌及16枚飛彈。美聯社同日引述烏克蘭地方官員報導，這波空襲已造成首都基輔及周邊區域10人喪生、至少34人受傷。俄軍已承認夜襲基輔州的軍事目標。

俄軍說，動用高精準度武器和無人機，對基輔州的軍工企業發動聯合打擊行動。

俄烏戰爭已進行三年多，雙方上次直接談判已是近三周前，至今未再安排任何後續談判。駐基輔的外媒記者聽到盤旋在市中心上空的無人機聲響，爆炸聲與槍聲也不斷。

澤倫斯基還說，俄國共出動352架無人飛行載具，其中包括伊朗設計的無人機，並朝烏克蘭發射16枚飛彈，其中11枚是彈道飛彈、5枚是巡弋飛彈，部分由北韓提供。

澤倫斯基指控，所有與俄國、伊朗和北韓為鄰的國家人民皆應嚴肅思考，若此一「殺人犯聯盟」持續存在並散播恐怖行徑，這些鄰國是否還能自保。他23日訪問英國，與烏克蘭的盟友及夥伴商討國防議題以及對俄國的制裁。接著北約（NATO）峰會本周在荷蘭海牙登場，他預定參與峰會場邊的會議及活動。

美聯社報導稱，俄軍近幾月來發動最新的夏季攻勢，持續試圖在烏克蘭境內進一步推進。

然而根據華府智庫戰爭研究所（ISW）資料數據，在俄烏間約達1000公里的漫長戰線，俄軍至今進展有限。

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