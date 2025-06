787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 246人罹難

多家印媒報導,1架印度 航空波音 787夢幻客機(Dreamliner)起飛後不久,就墜毀在印度阿默達巴德(Ahemdabad)機場附近,印度民航官員指出,共246人罹難。

這架飛機原本目的地是英國倫敦。墜機地點是住宅區。

An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

