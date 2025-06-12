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印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

印度警方：失事印航班機242人恐全數罹難

印航空難 台外交部致哀並排除台籍旅客搭乘班機

中央社台北12日電
中華民國外交部。(本報系資料照)
中華民國外交部。(本報系資料照)

印度航空1架載有242人客機今天下午起飛數分鐘後墜毀，台外交部表示，已向印度台北協會表達哀悼之意，駐印度代表處也向印度外交部致意，另駐外館處經查初步排除台籍旅客搭乘該班機。

路透報導，印度航空（Air India）指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說明，班機墜毀在阿默達巴德機場（Ahmedabad Airport）附近的住宅區。

台外交部晚間發布新聞稿指出，已於第一時間向印度台北協會表達台灣政府及人民的哀悼之意，並同步請駐印度代表處向印度外交部致意慰問。

台外交部說明，經駐印度代表處及駐孟買辦事處分別向印度相關單位查證，初步排除台灣籍旅客搭乘該失事班機。外交部及駐外館處將密切注意後續發展，並與印度方保持聯繫，以及時提供必要協助。

台外交部提醒，行旅印度期間，如果有緊急危難求助需要，請撥打駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-9810642658；駐孟買辦事處緊急聯絡電話：+91-8850842243；駐清奈辦事處緊急聯絡電話：+91-9600099511；或請國內親友撥打外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095。

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