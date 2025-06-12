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印度警方：失事印航班機242人恐全數罹難

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印度航空班機出事前發出求救訊號 現場發現至少30具遺體

編譯羅方妤／即時報導
印度阿默達巴德民眾12日聚集在印度航空班機失事現場附近。(路透)
印度阿默達巴德民眾12日聚集在印度航空班機失事現場附近。(路透)

英國BBC報導，印度民航總局（DGCA）表示，印度航空編號AI171波音787夢幻客機墜毀前，曾向航管人員發出了MAYDAY求救呼叫，但班機此後就沒有任何回應。

印度警方向印度亞洲國際新聞社（ANI）表示，飛機墜毀時撞上醫生宿舍，警消和其他民防人員幾分鐘內就抵達了現場，目前救援工作仍在持續。路透則報導，現場的救難隊員說，他們在墜機事故現場發現30至35具遺體，目前還有許多人受困。

印度民航總局的聲明指出，失事班機一共載有242人，乘客230人、機組人員10人及機師2人。機師擁有8200小時的飛行經驗，而副機師擁有1100小時的飛行經驗。這架班機在當地時間下午1時39分於阿默達巴德機場第23號跑道起飛，起飛後不久墜毀於機場附近。

BBC指出，飛航安全專家Marco Chan表示，飛機失事時天氣晴朗穩定。當時的航空例行天氣報告顯示，地面風力微弱，能見度有6公里，「沒有重大雲層和天氣現象通報，也沒有風切、風暴和其他會導致事故發生的不利條件」。

印度新德里電視台（NDTV）報導，專家分析墜機影像，認為儘管尚無法確定失事原因，但推測原因可能是推力和升力損失，或者遭到鳥擊。

NDTV說，目前確定客機在825英尺的極低高度，發生無法爬升和獲得升力的災難性故障，機師們努力保持爬升，但飛機在他們發出求救呼叫後墜毀。

航空專家拉扎爾（Sanjay Lazar）指出，事故原因可能包括多隻鳥類撞擊，或錯誤的起飛配置等。專家稱飛機引擎似乎失去推力，起落架也仍處於放下的狀態。由於這架班機原定是飛往英國倫敦的長途航班，因此飛機處於加滿燃料的狀態。

印度 波音 AI

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