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以色列稱找到辛瓦遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

編譯中心／綜合8日電
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據以色列軍方稱，哈瑪斯的領導人辛瓦（見圖）於3周前命喪以軍空襲。（路透）
據以色列軍方稱，哈瑪斯的領導人辛瓦（見圖）於3周前命喪以軍空襲。（路透）

以色列軍方8日指出，已經確定穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）遺體所在並且確認其身分。他被視為加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯的領導人，以方表示他於3周前命喪以軍空襲。

中央社引述法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「在以色列國防軍（IDF）一次有針對性的行動中…並且在完成身分確認程序後，現在已經確定穆罕默德．辛瓦的遺體位在汗尤尼斯（Khan Younis）歐洲醫院（European Hospital）下方的地下坑道路線中。」

軍方表示，穆罕默德．辛瓦於5月13日與其他數位哈瑪斯成員一起遭到「殲滅」。並稱：「在對地下坑道路線的搜查中發現穆罕默德．辛瓦的幾件物品…以及發現其他情報，已移交進一步調查。」

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）說，他們已經透過「核對DNA和其他檢驗」確認，遺體確實是穆罕默德．辛瓦。

以色列總理內唐亞胡5月28日證實軍方已經擊斃穆罕默德．辛瓦。穆罕默德．辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）胞弟。亞雅．辛瓦也在加薩戰爭中被以色列部隊擊斃。

以色列指控亞雅．辛瓦策畫2023年10月7日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭。他於去年10月喪命。

另據路透報導，加薩走廊醫療人員表示，加薩各地7日有55人命喪以色列空襲。此外，當地民防機構指出，有6名巴勒斯坦人在1個由美國支持的援助發放中心附近遭槍擊身亡。巴勒斯坦衛生當局7日指出，加薩走廊境內各醫院的燃料僅夠再維持3天，且以色列拒絕放行國際救援機構進入醫院的燃料儲存區進行補給。

自由船隊聯盟一船隻於數日前自義大利出發，滿載人道救援物資與12名國際活動人士，向加薩運送物資，欲突破以色列封鎖，完成人道援助。國際社會對以色列的譴責聲浪日漸高漲，數個人權團體指控以色列將飢荒作為戰爭手段對付加薩人民。

聯合國5月警告說，加薩人民已經「100%」全面陷入飢荒風險。

同在船上的歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）敦促各國政府，保障自由船隊聯盟的船隻能安全抵達加薩。

哈桑還表示，已有200多名歐洲議員共同簽署一封致以色列的公開請願書，呼籲以色列讓「瑪德林號」和船上的人道救援物資進入加薩。

此外，中央社引述法新社報導，瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士正搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，不過以色列國防部長卡茲8日下令軍方阻止這艘船抵達加薩。

以色列軍方稱，在加薩走廊汗尤尼斯醫院地下坑道中（見圖），發現辛瓦等人的遺體。（路...
以色列軍方稱，在加薩走廊汗尤尼斯醫院地下坑道中（見圖），發現辛瓦等人的遺體。（路透）

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