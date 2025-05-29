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韓總統辯論扯女性私處 李俊錫挨轟後為「筷子說」道歉

編譯中心／綜合28日電
韓國6月3日將舉行第21屆總統大選，圖為張貼在首爾市街道上的競選海報。（中央社）
韓國6月3日將舉行第21屆總統大選，圖為張貼在首爾市街道上的競選海報。（中央社）

南韓將在6月3日舉行總統大選，27日舉行第3場總統候選人電視辯論，改革新黨候選人李俊錫卻發表了涉及女性私處的不當言論，藉此攻擊共同民主黨候選人李在明之子據說曾發布的厭女評論，引發軒然大波。

李俊錫猛烈抨擊李在明，重提李在明妻子金慧京曾動用他的公用信用卡，並揭露其過去曾以粗話辱罵大嫂，還質問其發言是否構成對女性的歧視。南韓中央日報報導，李俊錫向同台的民主勞動黨候選人權英國提問：「如果有人談論女性時說『想把筷子插進女性的性器官』，這是否屬於厭女言論？」

對此，權英國回應，「不會回答這種問題」。李在明則表示，「李俊錫候選人似乎更關心私事，而非國民生活」。

李在明據報與兄嫂曾因家庭糾紛發生爭執，在與大嫂通話時多次使用涉及女性生殖器的髒話辱罵，通話錄音超過30段，2022年由國民力量黨律師公布。

共同民主黨立即展開強烈反擊，該黨選舉對策委員會首席發言人趙承來表示：「李俊錫候選人使用了根本不應出現在公共廣播中的暴力性表述，使期待大選辯論的國民受到巨大衝擊，這一行為無論如何都無法正當化，他必須對借辯論之名行語言暴力之實承擔責任。」國民力量黨發言人申東旭也批評李俊錫「發言不當」。

李俊錫起初無意退讓，但他28日下午結束競選演講後接受媒體採訪時表示：「我知道可能會有國民感到不適，對此我致以誠摯的歉意。」

現任國會議員的李俊錫，曾出任改革新黨與國民力量黨代表，並以最年輕黨魁之姿創下南韓主要政黨歷史紀錄，政治立場與行動備受關注。他不僅在政壇活躍，也經常參與綜藝節目，展現親民形象。

韓聯社報導，民調機構Realmeter在28日南韓第21屆大選總統候選人調查顯示，共同民主黨總統候選人李在明仍舊以49.2%的支持度領先，國民力量黨總統候選人金文洙為36.8%，改革新黨候選人李俊錫為10.3%。

而在各黨候選人如火如荼進行競選活動的同時，以違法行為干擾競選活動的案件層出不窮，光是破壞競選海報及布條就有690人遭檢舉。

南韓共同民主黨候選人李在明27日出席第三次總統電視辯論會。（路透）
南韓共同民主黨候選人李在明27日出席第三次總統電視辯論會。（路透）
南韓改革新黨總統候選人李俊錫，27日參加總統大選第三場電視辯論。（美聯社）
南韓改革新黨總統候選人李俊錫，27日參加總統大選第三場電視辯論。（美聯社）

李在明 南韓 民主黨

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