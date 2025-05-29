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紐澳「人肉對撞」熱潮 有組織獎金數千美元 19歲少年喪命

編譯中心／綜合28日電
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紐澳社群近期掀起「正面撞擊挑戰」，2名挑戰者需迎面衝撞對手，仍能保持站立的人就可獲勝，還有團體舉辦比賽、創建粉專，吸引數萬人追蹤。（取材自Instagram）
紐澳社群近期掀起「正面撞擊挑戰」，2名挑戰者需迎面衝撞對手，仍能保持站立的人就可獲勝，還有團體舉辦比賽、創建粉專，吸引數萬人追蹤。（取材自Instagram）

受橄欖球運動啟發的一項挑戰近日在社群媒體掀起風潮，然而，這項由參與者快速衝刺並互撞的挑戰卻傳出憾事，紐西蘭警方27日表示，一名青少年在參與挑戰後喪命。

中央社引述法新社報導，「迎面撞擊挑戰」（run-it-straight challenge）在紐西蘭與澳洲社群媒體引發熱潮，相關活動無不吸引大量人群聚集，一睹參加者在無穿戴任何防護裝備的情況下，全力奔跑衝撞對方。

紐西蘭警方在聲明中表示，一名19歲男性週末在北島（North Island）與朋友玩起這項遊戲時，因「頭部重傷」不治。

警官葛蘭森（Ross Grantham）說：「這名男性在被擒抱時，頭部受到重創，朋友趕緊將他送醫。不幸的是，他週26日晚間在醫院過世。」

葛蘭森說：「我們敦促任何想參加此類遊戲或活動的人，務必考量到重大的安全與傷害風險。」

部分有組織的迎面撞擊挑戰賽提供數千美元獎金，連前職業橄欖球員也興趣濃厚。

專家將這類活動比作一種搏鬥運動，警告參與者面臨嚴重腦震盪風險。

紐西蘭 社群媒體 澳洲

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