庫德工人黨結束與土耳其40多年武裝衝突 影響這2國勢力
支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）12日宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭。
中央社引述法新社報導，庫德工人黨日前召開大會後發布聲明稱：「庫德工人黨第12屆大會決定解散庫德工人黨的組織架構，並結束其武裝鬥爭方式。」
庫德工人黨的解散公告響應了創立者歐加蘭（Abdullah Ocalan）的呼籲。歐加蘭自1999年起被囚禁在伊斯坦堡（Istanbul）附近一座島嶼，今年2月，他曾敦促庫德工人黨戰士解除武裝並解散組織。
歐加蘭在信件中呼籲召開大會，正式做出這項決定。幾天之後，庫德工人黨領導階層便接受歐加蘭的呼籲，並且宣布停火。
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在10日的演說中暗示，庫德工人黨可能隨時會傳出解散的消息，厄多安政府決心「拯救我們的國家免於恐怖主義的禍害」。
庫德工人黨自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，該組織被土耳其、美國、歐盟（EU）認定為恐怖組織。
庫德人在土耳其8500萬人口中占了約2成，庫德工人黨由歐加蘭於1978年創立，起初主張建立庫德族獨立國家，後來轉為追求自治與更多族群權利。1984年起發動叛亂，造成超過4萬人死亡，行動範圍從土耳其東南部擴及安卡拉、伊斯坦堡等城市，也被包括美國與歐盟在內的多國列為恐怖組織。
歐加蘭被捕後入獄至今屢次展開和平談判，但最終多次破局。近日，土耳其政界出現讓歐加蘭出獄以換取庫德工人黨放下武裝的聲音，促成該組織停火並準備召開解散大會。庫德工人黨的終結對敘利亞與伊拉克的庫德勢力格局也將帶來深遠影響。
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