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酷暑近50℃ 印度冷氣機去年銷量1400萬台破紀錄

編譯中心／綜合12日電
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印度目前氣溫直逼50℃，目前僅約7%家庭擁有冷氣，是冷氣市場全球成長最快的國家；圖為加爾各答一名男子在炎熱的午後，推著裝有飲用水的容器。 （歐新社）
印度目前氣溫直逼50℃，目前僅約7%家庭擁有冷氣，是冷氣市場全球成長最快的國家；圖為加爾各答一名男子在炎熱的午後，推著裝有飲用水的容器。 （歐新社）

不少印度人正努力存錢準備安裝冷氣機，只為擺脫時而直逼50℃的高溫。印度政府數據顯示，2012到2021年，該國有近1萬1000人死於中暑。

中央社引述法新社報導，去年印度冷氣機銷量達到破紀錄的1400萬台，擁有冷氣空調的住宅數量在本世紀中預計將成長9倍。這將讓數以百萬計民眾在工作場所和住家擁有更安全、舒適的環境。

印度電力多半來自會造成全球暖化的煤炭，而印度安裝冷氣的趨勢，不僅將連帶推升電力需求，排放到街道上的冷氣機熱廢氣也會隨之增加。

目前印度僅約7%家庭擁有冷氣，該國已是全球成長最快的冷氣市場。專家指出，如此蓬勃的成長趨勢，意味全球人口最多的印度需要3倍的電力生產才能滿足需求。

根據政府聲明，擁有14億人口的印度已是全球第3大溫室氣體排放國。2024到2025年度預計該國將燃燒10億公噸的煤炭。

根據氣象部門資料，2024年是印度自1901年有紀錄以來最熱的1年，炎熱高溫與氣候變遷導致的全球極端天氣模式相符。

2024年5月新德里遭熱浪侵襲，氣溫追平當地於2022年創下的歷史性高溫49.2℃。酷暑高溫還會使馬路上的柏油融化，置數以百萬計民眾於險境。

印度 氣候變遷 暖化

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