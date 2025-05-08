5公斤30美元…日本米連漲17周 首相促平抑米價

日本米價連漲17周，首相石破茂指示執政黨和農林省研議平抑米價對策。 (中央社)

日本 米價已連漲17周，即使釋出儲備米也難平抑米價，4月20日至27日的一周稻米平均售價每5公斤4233日圓(約30美元)，比再前一周更貴。日本首相石破茂 已指示執政黨自民黨和農林省研議平抑米價對策。

日本放送協會報導，農林水產省（相當於農業部 ）彙整全國約1000家超市店鋪的稻米售價，每周公布米價。

4月20至27日的一周之間的稻米平均售價是每5公斤（含10%消費稅）4233日圓，比更前一周貴12日圓，已連17周米價上揚。相較於去年同期，米價貴了2145日圓(約15美元)。

日本農林水產省分析米價上揚的原因，「儘管價格較低的儲備米陸續上市，但是市面上稻米數量仍少，儲備米以外的稻米價格持續飆漲，因此無法平抑整體米價」。

日本首相石破茂7日與執政黨自民黨政務調查會長小野寺五典舉行約40分鐘的會談，議題包括討論米價居高不下的主因，石破還指示研議平抑米價的對策。

會談後，小野寺對媒體表示，「首相說『沒讓民眾感受到米價有下降的感覺』，因此指示黨（執政黨自民黨）要與政府合作研議對策。也將與農林水產省討論，期待自民黨農林部會（小組）盡力討論出對策」。