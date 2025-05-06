歐戰勝利80周年 英國盛大慶祝4天 11名烏兵也參與

蘇格蘭軍團的風笛手們參加了在倫敦市中心舉行的軍事遊行，紀念歐洲勝利日80周年，並向在第二次世界大戰中服役的士兵致敬。(路透)

英國5日展開紀念第二次世界大戰勝利80周年的慶祝活動，包括閱兵、街頭派對，而皇室成員也將在白金漢宮陽台向民眾致意。為期4天的慶典從在倫敦登場的空中分列式與閱兵活動展開，11名烏克蘭 軍人也象徵性參與其中，英國皇室成員和英國首相施凱爾(Keir Starmer)在場觀禮。

自由亞洲電台報導，儀式一開始的時候首先宣讀了前首相丘吉爾的演講摘錄。中午12點，倫敦大笨鐘鳴響揭開慶典序幕。約1300名英國軍人從國會大廈列隊行進至白金漢宮，沿途民眾揮舞旗幟致敬。英國國王查理三世、王后卡蜜拉、王儲威廉和妻子凱特 參加閱兵儀式，並在白金漢宮陽台上觀看老式和現代飛機的編隊飛行表演。

英國國王上個月在義大利 國會表示，隨著歐洲國家準備在5月8日慶祝歐洲戰場勝利日，烏克蘭戰爭提醒世人「和平絕不應被視為理所當然」。查理5日下午也和其他王室成員現身白金漢宮陽台，與成千上萬民眾一起觀看閱兵。

1945年5月8日，英國國王喬治六世和妻子伊莉莎白皇后、以及他們的女兒伊莉莎白公主和瑪格麗特公主，連同時任首相邱吉爾，就是在同一個陽台和數以萬計的倫敦人共同慶祝邱吉爾宣布的「歐洲勝利日」。

在那個晚上，當時只有19歲和14歲的兩位公主獲准離開白金漢宮，隱瞞身分加入了欣喜若狂的群眾之中。

在大約40年之後，當時已成為女王的伊莉莎白二世形容這一晚，是她生命中「最難忘」的時刻之一。

歐戰勝利紀念日，美國以及西歐國家定於每年的5月8日，俄羅斯等東歐國家定於每年的5月9日。以紀念1945年5月8日德國在柏林正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰中無條件投降。