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歐戰勝利80周年 英國盛大慶祝4天 11名烏兵也參與

編譯中心╱綜合5日電
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蘇格蘭軍團的風笛手們參加了在倫敦市中心舉行的軍事遊行，紀念歐洲勝利日80周年，並向在第二次世界大戰中服役的士兵致敬。(路透)
蘇格蘭軍團的風笛手們參加了在倫敦市中心舉行的軍事遊行，紀念歐洲勝利日80周年，並向在第二次世界大戰中服役的士兵致敬。(路透)

英國5日展開紀念第二次世界大戰勝利80周年的慶祝活動，包括閱兵、街頭派對，而皇室成員也將在白金漢宮陽台向民眾致意。為期4天的慶典從在倫敦登場的空中分列式與閱兵活動展開，11名烏克蘭軍人也象徵性參與其中，英國皇室成員和英國首相施凱爾(Keir Starmer)在場觀禮。

自由亞洲電台報導，儀式一開始的時候首先宣讀了前首相丘吉爾的演講摘錄。中午12點，倫敦大笨鐘鳴響揭開慶典序幕。約1300名英國軍人從國會大廈列隊行進至白金漢宮，沿途民眾揮舞旗幟致敬。英國國王查理三世、王后卡蜜拉、王儲威廉和妻子凱特參加閱兵儀式，並在白金漢宮陽台上觀看老式和現代飛機的編隊飛行表演。

英國國王上個月在義大利國會表示，隨著歐洲國家準備在5月8日慶祝歐洲戰場勝利日，烏克蘭戰爭提醒世人「和平絕不應被視為理所當然」。查理5日下午也和其他王室成員現身白金漢宮陽台，與成千上萬民眾一起觀看閱兵。

1945年5月8日，英國國王喬治六世和妻子伊莉莎白皇后、以及他們的女兒伊莉莎白公主和瑪格麗特公主，連同時任首相邱吉爾，就是在同一個陽台和數以萬計的倫敦人共同慶祝邱吉爾宣布的「歐洲勝利日」。

在那個晚上，當時只有19歲和14歲的兩位公主獲准離開白金漢宮，隱瞞身分加入了欣喜若狂的群眾之中。

在大約40年之後，當時已成為女王的伊莉莎白二世形容這一晚，是她生命中「最難忘」的時刻之一。

歐戰勝利紀念日，美國以及西歐國家定於每年的5月8日，俄羅斯等東歐國家定於每年的5月9日。以紀念1945年5月8日德國在柏林正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰中無條件投降。

每年在這天，歐洲各地，尤其是在二次大戰中勝利和曾經受法西斯和極權主義占領和襲擊的國家，都會以不同方式紀念第二次世界大戰歐洲戰爭的結束，或作為向世界訓示戰爭的禍害。

英國王儲威廉一家人，在倫敦白金漢宮的陽台上觀看皇家空軍飛行表演。(路透)
英國王儲威廉一家人，在倫敦白金漢宮的陽台上觀看皇家空軍飛行表演。(路透)

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