西斯汀教堂架煙囪 教宗選舉5/7登場「美籍樞機難出線」

教宗葬禮後，5月2日在為期九天的哀悼日（Novendiali）第七天，樞機主教們在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）參加教宗方濟各的哀悼彌撒。（路透）

梵蒂岡為教宗 選舉進入最後準備階段，西斯汀教堂(Sistine Chapel)屋頂已於2日安裝好用於釋放選舉結果的煙囪，黑煙象徵未選出新教宗，白煙則象徵第267任教宗產生。備受矚目的樞密會議(conclave ，另譯祕密會議)將於5月7日展開，選出已故教宗方濟各 的繼任者，預計上萬名信眾將聚集在聖伯多祿廣場，守候白煙升起的歷史時刻。

路透報導，此次樞密會議將有135位樞機主教參與，其中約80%由方濟各任命。候選人族群與國籍呈現高度多元，來自蒙古、緬甸與巴布亞紐幾內亞等首次擁有樞機代表的國家也納入選舉行列，呈現教廷「全球化」趨勢。由於方濟各來自阿根廷，外界對繼任人選是否再由美洲或其他非歐洲地區產生充滿揣測。

不過，專家對美國樞機主教出線持保留態度。紐約福特漢姆大學教授馬辛格爾指出，美國僅占全球天主教徒6%，再加上樞機主教多不願將教宗重回「西方權力中心」，美籍人選難以脫穎而出。加上攤開教宗選舉歷史，從未有過任何美國樞機脫穎而出，因此預計這次也不會有例外。

在程序安排上，樞機主教已展開多次非正式會議以確認選舉細節。據透露，會議中可見更多來自亞洲、非洲及拉丁美洲的新面孔，顯示改革已改變教廷內部勢力分布。瑞士籍樞機順伯恩直言：「大家都已經很明顯能感受到，整場會議的重心與重點，整場會議的重心已開始往南轉。」

教宗方濟各於4月21日辭世，享壽88歲，是首位來自美洲的教宗，自2013年上任以來推動教廷財政與組織改革。然而教廷多年來仍深陷財務赤字與貪污醜聞。此次選舉除有兩位樞機因健康問題不參加外，曾因金融罪遭起訴的義大利 樞機貝丘也宣布退出樞密會議。

此外，象徵新教宗誕生的白袍也已進入製作程序。86歲裁縫曼奇內利再次承接任務，為未來教宗預製三種尺寸的白袍。他曾為過去三任教宗裁製白袍，自信此次也將不例外。