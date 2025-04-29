馬爾他黃金護照疑賣給俄羅斯白手套 歐盟擬限售

歐洲法院（ECJ）29日將就是否限制歐盟 成員國馬爾他(Republic of Malta)出售「黃金護照 」作裁決。馬爾他公開及外洩的政府及商業文件顯示，該國把容許持有者在歐盟境內自由出行和定居的護照，售予7名因侵烏而受制裁的人，當中最少兩人來自俄羅斯 。

英國金融時報報導，馬爾他是唯一向外籍人士出售公民身分的歐盟國家，申請者須最少投資60萬歐元(約68.4萬美元)並在一定時間內居於馬爾他。歐盟委員會指控相關做法構成貪污、洗黑錢和逃稅等風險，「損害歐盟公民身分的本質和信譽」。

報導指出，上述7人或可利用護照規避制裁。這7人包括俄羅斯女子別爾諾娃（Evgeniya Bernova），她被美國指控在馬爾他經營一間公司，幫俄用家暗地獲取軍民兩用器材。別爾諾娃辯稱在馬爾他投資電影業務，純因個人因素申請該國護照，批評美國當局誤會了她。

此外，俄羅斯多間主要煤炭和天然氣企業老闆阿夫多利安（Albert Avdolyan）2014年申請馬爾他公民身分，翌年獲得護照。阿夫多利安被指跟製造武器的俄羅斯國家技術集團（Rostec）關係密切，並「向俄政府提供大批收入來源」，今年2月被歐盟制裁。