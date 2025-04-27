告別教宗／開棺瞻仰 普通木棺下葬…方濟各葬禮打破多項傳統

按照教宗方濟各的遺願，他以普通棺木下葬，安厝在梵蒂岡外的「聖母大殿」。(歐新社)

教宗方濟各 (Pope Francis)逝世後，在羅馬聖伯多祿大教堂(St. Peter's Basilica)停靈三天，並開棺供民眾瞻仰；他選擇以普通木棺下葬，而非教廷傳統棺槨，這些都打破羅馬天主教會傳統。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，過去教宗逝世都用三重棺槨來下葬：柏木、鉛板及榆木，但有「人民教宗」(People's Pope)美譽的方濟各生前便選擇用單層木棺下葬。

這項變革是在最近更新的教宗葬儀中提出，去年經方濟各批准公布。

更新版「教宗殯葬禮儀規程」(Ordo Exsequiarum Romani Pontificis)還載明，民眾可以瞻仰躺在開放靈柩中的教宗遺容。

另一項打破傳統之處，是在禮拜堂內確認教宗已過世，而非在教宗房間。

教宗禮儀長(Master of Apostolic Ceremonies)、大主教拉韋利(Diego Ravelli)在規程新版出爐時聲明表示，教宗殯葬禮儀規程第二版變得有其必要，最重要的原因是方濟各的要求；方濟各多次明確表示，有必要簡化、變更一些儀式，因此羅馬主教的葬禮紀念，能更明白地傳達「耶穌復活」(Risen Christ)的信仰。

拉韋利大主教並表示，更新後的規程有其必要，以便更加強調，羅馬天主教宗的葬禮是牧者、基督使徒而非世間強者的葬禮。

另一打破傳統教宗葬禮的地方，在方濟各選擇自己下葬之處。在他過世不久公布的最後遺囑及見證裡，他要求安厝在梵蒂岡 外的「聖母大殿」(Papal Basilica of St. Mary Major)。方濟各生前於出訪前後，經常前往該古老教堂祈禱。

許多教宗目前安葬於梵蒂岡教宗陵墓，即聖伯多祿大教堂底下的石窟系統，但大教堂表示，過去100年有七位教宗安葬在聖母大殿。

方濟各在遺囑中表示，自己希望最後塵世之旅，終結在古老的聖母教堂；自己每次行使徒之旅，起始和終點都自信地向聖母稟告，並感謝她的慈愛。