我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

韓隔7年重啟分界線實彈軍演 第4顆軍事偵察衛星在美發射

編譯中心／綜合22日電
時隔七年，韓重啟分界線實彈軍演，圖為南韓軍隊士兵。（新華社資料照片）
時隔七年，韓重啟分界線實彈軍演，圖為南韓軍隊士兵。（新華社資料照片）

南韓陸軍22日表示，陸軍21日在京畿道坡州市的韓朝軍事分界線（MDL）附近實施炮兵實彈射擊訓練，這是該訓練根據韓朝「九一九軍事協議」被叫停後，時隔7年重啟。韓軍6門K55A1和12門K9A1自行榴彈炮參加訓練，在坡州臨津江邊的炮陣地朝向駐韓美軍Story射擊場內靶標發射60多枚炮彈。

韓聯社報導，根據韓朝2018年簽署的「九一九軍事協議」，雙方叫停距離韓朝軍事分界線5公里處內的炮兵射擊訓練和團級以上規模的戶外機動訓練，上述訓練也包括在內。但由於北韓不斷發起挑釁，南韓政府去年6月宣布中止該協議全部條款效力，並在軍事分界線附近射擊場重啟實彈射擊訓練。

此外，南韓第四顆軍事偵察衛星22日順利進入預定軌道後，成功與地面站建立通信。由此，韓軍對北韓監偵能力有望得到進一步增強。

當天上午9時48分，南韓第四顆軍事偵察衛星被搭載於太空探索技術公司（SpaceX）「獵鷹9」號運載火箭在美國佛羅里達州的卡納維拉爾角空軍基地發射升空。發射2分18秒後，一級推進器成功分離；19秒後，整流罩分離；發射約15分鐘後，衛星成功進入預定軌道；中午12時27分，衛星與地面站成功進行通信。該衛星將經過數個月的系統測試後執行對北韓監視任務。

南韓表示，由於4號衛星成功發射，韓軍偵察衛星監視周期進一步縮短，將有助於更快速、精準地捕捉北韓的挑釁動向。據悉，若第五顆衛星部署完成，韓軍屆時可以2小時的周期對北韓的特定地點進行監視和偵察。

另一方面，南韓被北韓綁架者家屬團體計畫23日在京畿道坡州市臨津閣向朝投放傳單。京畿道特別司法警察、坡州市政府和附近居民要求該團體取消計畫，並稱將到現場予以阻攔。

被北韓綁架者家屬團體計畫23日上午11時許在臨津閣向朝投放10個氣球，每個氣球將懸載印有6名被北韓綁架南韓人的照片和相關介紹的傳單。

為阻止該民團投放傳單，坡州市統一村、台城洞等附近地區居民100多人計畫於23日上午9時30分起將20多輛拖拉機開赴現場。統一村村長李完培（音）表示，北韓對韓擴音喊話已嚴重干擾居民正常生活，對北韓投放氣球將導致情況更加惡化。

坡州市政府將派遣50至60多名公務員到活動現場，阻止該民團向北韓空投傳單。京畿北部警察廳則將在現場部署500多名警力，以維持秩序，防止衝突。

時隔七年，韓重啟分界線實彈軍演，圖為在板門店韓朝軍事分界線，韓美士兵在韓方一側執...
時隔七年，韓重啟分界線實彈軍演，圖為在板門店韓朝軍事分界線，韓美士兵在韓方一側執勤。（新華社資料照片）

北韓 南韓 太空

上一則

方濟各逝世／遺囑要求墓穴樸實 臨終時刻揮別貼身護士後昏迷

下一則

普亭3年來首讓步 鬆口願「停火讓地」與烏達和平協議

延伸閱讀

北韓假IT人員詐騙轉戰英國 專家籲企業強化面試手法

北韓假IT人員詐騙轉戰英國 專家籲企業強化面試手法
長約140公尺…衛星拍到北韓自製歷來最大軍艦 體積變2倍

長約140公尺…衛星拍到北韓自製歷來最大軍艦 體積變2倍
衛星影像顯示北韓打造現代化軍艦 體積更大更先進

衛星影像顯示北韓打造現代化軍艦 體積更大更先進
非軍事區爆野火 南韓出動直升機滅火並向北韓廣播

非軍事區爆野火 南韓出動直升機滅火並向北韓廣播

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜