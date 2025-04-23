韓隔7年重啟分界線實彈軍演 第4顆軍事偵察衛星在美發射

時隔七年，韓重啟分界線實彈軍演，圖為南韓軍隊士兵。（新華社資料照片）

南韓 陸軍22日表示，陸軍21日在京畿道坡州市的韓朝軍事分界線（MDL）附近實施炮兵實彈射擊訓練，這是該訓練根據韓朝「九一九軍事協議」被叫停後，時隔7年重啟。韓軍6門K55A1和12門K9A1自行榴彈炮參加訓練，在坡州臨津江邊的炮陣地朝向駐韓美軍Story射擊場內靶標發射60多枚炮彈。

韓聯社報導，根據韓朝2018年簽署的「九一九軍事協議」，雙方叫停距離韓朝軍事分界線5公里處內的炮兵射擊訓練和團級以上規模的戶外機動訓練，上述訓練也包括在內。但由於北韓 不斷發起挑釁，南韓政府去年6月宣布中止該協議全部條款效力，並在軍事分界線附近射擊場重啟實彈射擊訓練。

此外，南韓第四顆軍事偵察衛星22日順利進入預定軌道後，成功與地面站建立通信。由此，韓軍對北韓監偵能力有望得到進一步增強。

當天上午9時48分，南韓第四顆軍事偵察衛星被搭載於太空 探索技術公司（SpaceX）「獵鷹9」號運載火箭在美國佛羅里達州的卡納維拉爾角空軍基地發射升空。發射2分18秒後，一級推進器成功分離；19秒後，整流罩分離；發射約15分鐘後，衛星成功進入預定軌道；中午12時27分，衛星與地面站成功進行通信。該衛星將經過數個月的系統測試後執行對北韓監視任務。

南韓表示，由於4號衛星成功發射，韓軍偵察衛星監視周期進一步縮短，將有助於更快速、精準地捕捉北韓的挑釁動向。據悉，若第五顆衛星部署完成，韓軍屆時可以2小時的周期對北韓的特定地點進行監視和偵察。

另一方面，南韓被北韓綁架者家屬團體計畫23日在京畿道坡州市臨津閣向朝投放傳單。京畿道特別司法警察、坡州市政府和附近居民要求該團體取消計畫，並稱將到現場予以阻攔。

被北韓綁架者家屬團體計畫23日上午11時許在臨津閣向朝投放10個氣球，每個氣球將懸載印有6名被北韓綁架南韓人的照片和相關介紹的傳單。

為阻止該民團投放傳單，坡州市統一村、台城洞等附近地區居民100多人計畫於23日上午9時30分起將20多輛拖拉機開赴現場。統一村村長李完培（音）表示，北韓對韓擴音喊話已嚴重干擾居民正常生活，對北韓投放氣球將導致情況更加惡化。

坡州市政府將派遣50至60多名公務員到活動現場，阻止該民團向北韓空投傳單。京畿北部警察廳則將在現場部署500多名警力，以維持秩序，防止衝突。