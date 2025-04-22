復活節剛露面…首位拉美出身教宗方濟各驟逝 享壽88歲

88歲的天主教教宗方濟各21日因腦中風併心臟衰竭過世，他是首位出自拉丁美洲的教宗，致力於貧窮、氣候變遷等議題，生前最後一天還公開現身復活節活動。（美聯社）

梵蒂岡 21日宣布，羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis)21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲，死因為腦中風和心臟衰竭。

生於阿根廷的第266任教宗方濟各，是1300年來首位出身拉丁美洲的教宗；方濟各20日才在聖彼得大教堂(St. Peter's Basilica)舉行的復活節活動露面，不料翌日傳出死訊。

方濟各今年2月14日因嚴重支氣管炎，入住羅馬傑梅利(Gemelli Hospital)醫院接受治療，3月23日才出院。教宗醫療團隊負責人對義大利「晚郵報」指出，方濟各住院期間一度瀕臨死亡。

方濟各出院後仍不斷參加公開活動，20日才接見美國副總統范斯，並現身復活節活動為信眾祈福。

教宗方濟各在復活節當天現身陽台祈福，留下最後身影。(美聯社)

「梵蒂岡新聞」報導，樞機主教法雷爾(Kevin Farrell)21日宣布「羅馬主教方濟各回歸天父的家」，法雷爾說，教宗「畢生致力服事上主和祂的教會，他教導我們以忠誠、勇氣和博愛活出福音的價值，尤其關愛最貧窮的人和邊緣化的人」。

死於腦中風、心臟衰竭

路透報導，梵蒂岡衛生局副局長阿爾坎吉利(Andrea Arcangeli)21日公布方濟各的死亡證明，顯示他死於「腦中風、昏迷和不可逆的心臟衰竭」；這表示，方濟各辭世前，已陷入昏迷。

傳統上，教宗的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂的地下石室，但方濟各2023年受訪時表明，已選定羅馬四座宗座大殿之一的聖母大殿(Basilica di Santa Maria Maggiore)作為安息地；這讓方濟各成為逾一世紀以來，首位不長眠梵蒂岡的教宗。

梵蒂岡發言人表示，方濟各最快23日移靈聖彼得大教堂，供信眾瞻仰。消息人士說，教廷預計22日公布教宗葬禮日期。

全球天主教徒共有約14億人，方濟各辭世後，依循古羅馬慣例，有九天的哀悼期。

教宗葬禮後的二周至三周，樞機主教團會在西斯汀教堂(Sistine Chapel)召開推選教宗的祕密會議，選出全球天主教會與教徒的新領袖。而選出新教宗所需的時間可能只需幾小時，也可能長達數年。

臨危受命財政改革

路透報導，方濟各2013年當選教宗時出乎觀察家預料。這位大黑馬接任時的教會，正因神職人員性侵兒童的醜聞而備受抨擊，梵蒂岡高層也傳出內部紛爭，他臨危受命撥亂反正，強調透明與問責，推動財政改革並任命更多女性出任教會高階職位。

方濟各就任後的進步作風引發保守派人士的強烈批評，指控他破壞甚至揚棄教會長達兩千年的寶貴傳統；進步派人士則不滿他做得不夠多。

各國領袖發文哀悼

各國領袖先後發文哀悼方濟各辭世，白宮21日發文簡短寫下「安息吧，教宗方濟各」，並貼出川普總統2017年偕夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在梵蒂岡會晤方濟各的照片。

川普對移民強硬的立場曾遭方濟各批評，川普形容方濟各「是個好人，工作很努力，他愛這個世界」。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)表示，她會非常懷念「偉人」教宗方濟各，並稱她「有幸能與教宗談論一切」。