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方濟各驟逝／最後一天仍工作 現身梵蒂岡廣場問候信徒

記者顏伶如／綜合報導
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教宗方濟各直到過世前24小時，仍在工作。圖為20日教宗的座車穿過人群，向慶祝復活節的信徒祈福。（美聯社）
教宗方濟各直到過世前24小時，仍在工作。圖為20日教宗的座車穿過人群，向慶祝復活節的信徒祈福。（美聯社）

雖然醫師囑咐要休息，羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)臨終之際依然行程滿檔，辛勤工作，包括參加復活節慶祝活動、接見副總統范斯(JD Vance)、對信眾發布聲明，搭乘最後一趟教皇專車，在梵蒂岡廣場問候信徒。

方濟各向來喜歡充滿戲劇性的時刻，人生謝幕同樣精采。20日是復活節周日，陽光燦爛，聖伯多祿廣場(St. Peter's Square)擠滿群眾，眾人目光則集中露台，並且喊著：「教宗！教宗！」紅色簾幕拉開，坐在輪椅的方濟各現身露台，看起來氣色相當虛弱，掙扎著舉起右臂。方濟各向群眾揮手，成為向全世界天主教信徒的最後致意。

方濟各聲音沙啞，呼吸沉重地說：「親愛的弟兄姊妹們，復活節快樂。」

華盛頓郵報報導，廣場上的信徒鼓掌、揮手，拍照紀念，這一刻透過轉播傳達全球各地，不少民眾以為方濟各病情好轉，結果事與願違。

隔天一早，聖伯多祿廣場湧入哀悼群眾，設法理解過去24小時的迅速變化。身體虛弱的方濟各20日才剛慶祝復活節，21日清晨時分便以88歲高齡因腦中風、心臟衰竭病逝。

參加了周日彌撒的克里夫蘭牧師加里斯(Eric Garris)指著露台說：「就像我們平常提到家人時所說的一樣，我昨天才見過他的。」

今年2月及3月間，方濟各因為雙側肺炎住院超過五周。出院時，醫師吩咐還要療養兩個月，還說不能馬上恢復接見團體或主持某些「重要任務」。

美國副總統范斯（左）20日才到梵蒂岡與教宗方濟各（右）見面，沒想到時隔一天就傳出...
美國副總統范斯（左）20日才到梵蒂岡與教宗方濟各（右）見面，沒想到時隔一天就傳出教宗過世。（美聯社）

但是方濟各在本月接見了英國查理國王伉儷，上周還訪問羅馬一座監獄，接見70名囚犯 。加里斯說，方濟各對於宣揚理念言行一致。身為神父會希望時時刻刻與子民同在，方濟各不顧醫師囑咐而參加一連串活動並不是疏忽，而是神職人員的使命。

20日早晨，方濟各在寓所坐著輪椅接見范斯。范斯對方濟各說：「我知道您最近不太舒服，但很高興看到您氣色好很多。謝謝您的接見。」

梵蒂岡發表聲明說，教宗方濟各在聖瑪爾大之家(Casa Santa Marta)與范斯見面數分鐘，相互祝福復活節快樂。這場會面成了方濟各生命中最後一項外交行程。根據報導，范斯車隊在梵蒂岡領土停留約17分鐘。

20世紀、21世紀歷任教宗在任時間表 資料來源：美聯社、天主教階級官網catho...
20世紀、21世紀歷任教宗在任時間表 資料來源：美聯社、天主教階級官網catholic-hierarchy.org

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