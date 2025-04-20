美伊次輪核談 德黑蘭稱富建設性 堅持發展和平核能

美、伊在羅馬將展開第二輪核談判，但以色列似乎正在計畫對伊朗核設施進行攻擊，圖為伊朗4月18日建軍節舉行閱兵儀式。 （美聯社）

美國總統川普 的中東特使威科夫、伊朗 外長阿拉奇19日在義大利羅馬舉行第二輪美伊 核談判，與12日首輪會談一樣由阿曼外長布沙迪居中傳話。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，由於會談已創造具建設性的氣氛，因此伊美及阿曼三方代表團會進行更多「間接」會談，也同意26日在阿曼舉行第三輪會談。

作為美伊中間人的阿曼，其外交部表示，下一階段談判的目標是達成長久、具約束力協議，保證伊朗完全放棄核武，對伊朗的制裁全面解除，以及保障伊朗和平發展核能的權利。伊朗外長阿拉奇強調，伊方堅持立場，會談僅聚焦於建立國際對伊朗和平核項目的信任機制與解除對伊制裁。

此次美伊談約4小時。美聯社19日報導，一位匿名美官員說，美伊是在羅馬的阿曼駐義大使館開會；伊朗外交部發言人巴格赫里稱，美伊代表團分處不同會議室並舉行間接會談。

阿拉奇18日在莫斯科會晤俄羅斯外長拉夫羅夫後說，若華府能克制不要提出不合理、不切實際要求，伊朗可能與美國達成協議。阿拉奇也稱伊朗在首輪談判觀察到美方「某種程度的認真」，但仍「嚴重懷疑美方意圖及動機」。

拉夫羅夫則說俄方準備好協助、斡旋或扮演任何有益伊美兩國的角色。俄國過去已在伊朗核談判插一腳，也是2015年伊朗核協議簽署國。分析家暗示若美伊達成協議，俄方可能接管濃度達60%的伊朗濃縮鈾。

川普18日被問到是否會考慮讓伊朗保有民用核計畫時說，他非常希望阻止伊朗取得核武，「他們不能有核武。我希望伊朗偉大繁榮」。川普17日說他不急著對伊朗動用軍事手段，認為伊朗想談判。

美國國安會發言人休斯在會前聲明，川普已說伊朗不能有核武且不排除任何選項，但川普也言明不能無限期談下去。美國國務卿魯比歐18日則呼籲歐洲國家，決定是否依2015年伊核協議啟動伊朗違約時恢復聯合國制裁的「回彈」機制。

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另，路透19日引述一位以色列官員及兩位知情人士報導，以色列過去數月已向川普政府提出一系列攻擊伊朗核設施的選項，但儘管川普已告知以色列總理內唐亞胡美國目前不願支持，以色列仍不排除數月內攻擊伊朗核設施。