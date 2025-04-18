以色列擬襲伊朗核設施 川普不允 美官員：談判破裂再動手

消息人士稱以色列原本計畫最快5月空襲伊朗核設施，但美國總統川普未支持。圖為伊朗軍事人員去年4月在伊斯法罕省中部扎爾丹詹區一處核子設施戒備。（路透）

紐約時報引述白宮官員及消息人士報導，以色列 原本計畫最快5月空襲伊朗 核設施，並認為美國會同意。但由於美國國安團隊意見分歧，美國總統川普 未支持動武，暫時傾向透過談判達成協議來限縮伊朗核計畫。

報導說，究竟要支持以色列空襲伊朗還是先尋求外交途徑，美國政府內部論辯數月後，川普決定縱然當前伊朗軍事經濟實力轉弱，仍暫時先採外交談判阻止伊朗取得核武。

以色列官員近期擬定5月空襲伊朗核設施計畫，樂觀認為美國會配合。知情官員透露，以色列目標是要讓伊朗研發出核武的進程再延宕一年以上。然而各種版本空襲方案都要美國協助，無論是保護以色列免受伊朗報復、確保以色列能一舉得手，美國都是核心要角。

至少到目前，川普選擇「外交優先於軍事」。本月稍早川普告知以色列，美方不支持空襲行動。他並於上周以色列總理內唐亞胡訪問華府時與對方討論，並藉橢圓辦公室會面時公開宣布美國開始與伊朗談判。

以色列早已計畫攻擊伊朗核設施，排練過轟炸行動，並計算有無美方支持下能達成的效果。以色列高層原本向美方提議，結合以軍地面特戰突襲地下核設施與空中轟炸方案，以方希望美軍參與轟炸行動。但因地面突襲要10月才能準備就緒，內唐亞胡期盼速戰速決，改為在美軍支援下大舉空襲。

美軍中央司令部司令庫里拉、白宮國家安全顧問沃茲都對以色列計畫持開放態度。知情官員透露，兩人還討論過一旦川普點頭，美軍該如何協助以色列。

與此同時美國也開始向中東增兵，包括增派卡爾文森號航艦打擊群加入在紅海的杜魯門號航艦打擊群、調派兩個愛國者飛彈連與一套薩德終端高空防衛系統赴中東，並將六架B-2匿蹤轟炸機部署至印度洋狄耶戈加西亞基地。B-2能攜帶足以摧毀地下強固工事的3萬磅鑽地炸彈。以色列明白，要破壞藏於深山的伊朗核設施，沒有美國這種「碉堡剋星」炸彈無法成事。

由於川普2020年第一任時曾下令狙殺伊朗將領蘇雷曼尼，且美國司法部表示去年總統大選期間伊朗曾謀刺川普，以色列原本預期川普會同意協助空襲。

然而川普政府部分官員表態質疑。國家情報總監加巴德本月提出最新情報評估，認為幫助以色列動武可能導致美伊衝突升溫，規模恐為美國所不樂見。副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、國防部長赫格斯也在各種會議上呼應加巴德，質疑攻擊伊朗方案。范斯等人認為，川普有機會與伊朗達成雙方都能接受的協議。美方官員透露，范斯覺得美伊談判若破裂，川普就會同意動武。

路透報導，美國與伊朗12日在阿曼會談，是川普政府與伊朗首次高層會晤。雙方均以「積極」、「建設性」形容這次會談，19日將於羅馬舉行第二輪談判。