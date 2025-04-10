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保守聯盟、社民黨組聯合政府 梅爾茨：德國正在復甦

編譯中心／綜合9日電
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德國保守派保守派基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨聯盟（CSU）與中間偏左社會民主黨（SPD）9日就經濟、移民、國防與公民津貼達成聯合執政協議，基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）在記者會上表示，「德國在復甦」。

德國國會選舉結束6周後，基民盟、基社盟和社民黨完成籌組政府談判，並達成聯合執政協議。基民盟黨主席梅爾茨、基社盟黨主席索德（Markus Söder）、社民黨2位共同黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）和埃斯肯（Saskia Esken）9日在德國聯邦議院的保羅洛貝大樓（Paul-Löbe-Haus）共同召開記者會，提出聯盟執政協議。

梅爾茨表示，「在我們後面是大量艱難的工作，在我們眼前的是一個強大的計畫」，對德國公民與歐盟來說都是一個強大的信號，「一個有採取行動能力的政府正在走向德國，我們深知其中的利害關係」。

社民黨黨主席克林拜耳表示，「我們正在經歷世界重新秩序的過程」，這也是聯盟談判過程中一個貫穿全程的主題，「這不是要改變一切，而是對對的事做出改變，並且調整螺絲」。

梅爾茨提出未來4年的執政原則，根據聯盟協議，加強經濟復甦並制定救濟計畫。自2028年起，企業稅將分步驟減免；電力稅也將減低至「歐洲最低水平」，並對能源密集企業實施工業電價。此外還將降低中低收入者的所得稅。

據悉，基民盟和基社盟將主掌內政部與外交部；社民黨將接收財政部、國防部，以及司法部。基民盟黨主席梅爾茨可能在今年5月當選總理。

在今年2月23日舉行的德國國會選舉中，聯盟黨（基民盟/基社盟）以28.5%的得票率成為最強政黨，德國另類選擇黨（AfD）排名第2，社民黨排名第3，綠黨（Greens）排名第4。

根據選舉結果，梅爾茨在國會領導的聯盟黨，如果要確保在國會獲得多數席位，確保政策順利推動，至少需要另外一個政黨聯盟夥伴。梅爾茨先前多次公開表示不會與極右翼政黨合作，社民黨成首要談判對象。

回顧德國國會歷史，基民盟、基社盟和社民黨已經4度共同執政，分別是在1966年到1969年德國前總理基辛格（Kurt Georg Kiesinger），以及2005年至2021年前總理梅克爾（Angela Merkel）的3屆任期。

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