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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

韓研真空管高速列車 首爾到釜山20分鐘 較現行快1.5小時

編譯中心／綜合9日電
南韓國土交通部9日宣布正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技術，包括Hypertube專用線路、超導電磁系統、安全控制技術及車體設計、製作等。（圖／南韓國土交通部）
南韓國土交通部9日宣布正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技術，包括Hypertube專用線路、超導電磁系統、安全控制技術及車體設計、製作等。（圖／南韓國土交通部）

南韓為了進一步縮短國內交通時間，國土交通部9日表示，將正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技術，預計在2027年完成開發；若真空管高速列車實際上路，估時速將能達到1200公里，從首爾到釜山僅須時20分鐘。

南韓鐵道技術研究院自2009年開始進行Hypertube的研發計畫，2020年完成縮小模型試驗，模型在接近真空的狀態下時速可達到1019公里；但這項計畫因核心技術開發的先行研究不足，在2022年至2023年兩度未能通過適切性調查。

今年至2027年為止，南韓政府預計投入127億韓元（約878萬美元）預算，開發核心技術之一的懸浮及推進技術，細部包括Hypertube專用線路、超導電磁系統、安全控制技術及車體設計、製作等。

若Hypertube開發成功，時速預計將能達到1200公里，且受天候影響小。以首爾至釜山路段為例，Hypertube算上起、終站加速及減速的時間，僅須時約20分鐘，約為現行高速列車KTX（1小時52分鐘）的1/5。

國土部表示，希望可以藉由開發Hypertube，實現更環保、更快速的交通方式，並藉此縮小城鄉差距，期許未來能將相關技術輸出，在國際交通市場占據主導地位。

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