環球影城前進歐洲 落腳英國 預計2031年開幕

英國首相施凱爾9日公布協議，宣布NBC環球集團將在英國興建第一座歐洲主題樂園，可望創造數以千計就業機會並吸引數以百萬計觀光客。圖為日本大阪環球影城。（路透資料照片）

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）9日公布協議，宣布NBC環球集團（NBC Universal）將在英國興建第一座歐洲主題樂園 ，可望創造數以千計就業機會並吸引數以百萬計觀光客。

中央社引述法新社報導，施凱爾說：「我們達成投資規模達數以十億計英鎊的協議，將讓貝德福（Bedford）迎來歐洲最大的幾座樂園之一。」貝德福是位於倫敦北方的英格蘭市鎮。

這項協議是英國領導人多年來與擁有NBC環球集團的美國大眾傳媒巨擘康卡斯特公司（Comcast）協商後達成，協議確切數據尚未公布。

目前全球共有5座環球影城 主題樂園。第一座於1964年在好萊塢開幕，地點就在原本的電影製片廠；接著是在佛羅里達州奧蘭多開設的環球影城。另外3座在亞洲，分別在中國北京、日本大阪與新加坡。

歐洲首座環球樂園的訪客可望體驗以廣受喜愛的電影人物為主題的遊樂設施與表演，像是怪物史瑞克（Shrek）、笨手笨腳的小小兵（Minions）、侏儸紀公園（Jurassic Park）中可怕的恐龍，以及極受歡迎的魔法男孩哈利波特（Harry Potter）的世界。

施凱爾辦公室在聲明中表示，新的樂園將創造約2萬8000個就業機會，包括興建期間的2萬個工作，並在2055年之前為英國經濟挹注500億英鎊（約641億美元）；此外，約80%的工作人員將來自當地。

這座環球主題樂園預計將在2031年開幕，估計第一年將有850萬人造訪，將成為英國最熱門的旅遊景點。

康卡斯特總裁卡瓦納（Mike Cavanagh）在聲明中說：「我們非常興奮能邁出這個極為重要的一步，實現我們在英國中心地帶興建與推出令人讚嘆的環球主題樂園與度假村的計畫。」

康卡斯特公司2023年在貝德福以南、倫敦以北約80公里處，收購一個製磚廠舊址，面積達200公頃。

NBC環球集團表示，將與當地大專院校合作，透過師徒制與實習機會，培訓下一代的餐飲旅遊服務從業人員。