俄諜船窺海底基建 英憂遭斷電 專家籲備妥求生包

俄羅斯間諜船「琥珀」（後）早前再度現蹤英國水域，英國海軍出動巡防艦「薩默塞特」（前）伴航監控。（取材自中央社）

俄羅斯間諜 船過去幾個月疑似在北海水域繪製英國的海底基建地圖；英國皇家海軍發現執行特別任務的傳感器被衝上海岸線，還找到了一些用來監視英國核潛艇的傳感器，這使得俄羅斯可能策畫截斷能源管線等破壞行動的憂慮進一步增加；有專家呼籲英國民眾仿效歐盟建議，儲備可支撐72小時的基本物資。

英國軍方和情報官員對「星期日泰晤士報」表示，他們認為俄國 安裝這些傳感器設備，是為了收集有關英國軍方四艘核動力潛艇的信息。一位不願透露姓名的軍方官員表示：「毫無疑問，大西洋上正爆發海地信息戰，這是一場自冷戰結束以來就一直在進行的貓捉老鼠遊戲，而且現在愈演愈烈」。

據報導，調查過程中發現了「隱藏在海底通信電纜附近」的俄羅斯無人機，英國國防部表示，俄羅斯寡頭的遊艇可能被用來進行水下偵察行動。

英國每日郵報報導，由於英國能源供應在環保大前提下漸趨依賴外國，在擔心俄國密謀破壞英國能源管道情况下，有保安專家呼籲英國民眾仿效歐盟建議，儲備緊急危難狀況時的基本物資。

自俄軍侵烏後，歐洲發生多起海底電纜或能源管道被截斷事件。去年聖誕節，連接芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞的海底電纜Estlink 2運作中斷，芬蘭警方稱調查是否有俄國油輪涉嫌破壞。

今年1月20日，英國皇家海軍在英吉利海峽監視到俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar），這是繼去年11月後，該船再度現蹤英國水域，英國國防大臣希利（John Healey）當時向國會表示，他已變更交戰規則（ROE），允許英國海軍更貼近追蹤俄船艦，下令一艘機敏級核潛艇在間諜船不遠處浮上水面，以表明英方一直有監視其行動。

公開資料顯示，盡管名義上是海洋研究船，「琥珀」屬俄羅斯海軍編制，搭載大量可用於深海監偵行動的無人與載人工具，運作深度可達水下6000公尺。根據俄方說法，「琥珀」有能力監測、竊聽攔截秘密通訊；「琥珀」的深潛工具也可用於破壞海底電纜。

據報導，英國能源大臣米勒班承諾在2030年或之前，把使用化石燃料限制在電力需求的5%以內，讓英國成為「清潔能源超級大國」。因此，英國對外國能源供應的依賴逐漸增加，目前英國的天然氣供應有近四成來自挪威，其中大部分是通過一條1126公里長的朗格萊德（Langeled）管道輸送，至於電力也倚重丹麥，外界關注俄羅斯萬一截斷天然氣管或輸電纜，將對英國造成嚴重打擊，而「琥珀」號近期動向，增加俄國策畫破壞行動的憂慮。