和朴槿惠同被罷免 尹錫悅下場恐會更悽慘

朴槿惠(左)與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。(歐新社)

尹錫悅 成為朴槿惠後第二位遭彈劾 下台的南韓 總統，兩者有何不同？日本資深媒體人邊真1認為，尹錫悅很可能會號召支持者一起戰鬥。

尹錫悅今年1月接受檢察機關傳喚後，在向全國發表的演講中表示：「遺憾的是，這個國家的法律已經完全崩潰。我清楚地看到了左翼司法集團的可怕和不公正」，並呼籲國民，特別是年輕人，站起來捍衛自由民主主義。

他還呼籲聚集在總理府前的熱情支持者團結起來，並表示：「目前，由於國內外勢力試圖奪取南韓主權以及反民族勢力的行動，南韓正面臨危機。我將與你們一起戰鬥到最後，保護這個國家。」

失去總統職位，尹錫悅很可能在未來因濫權、妨礙公務、違反公職選舉法等再次被捕入獄。

發布彈劾令的憲法法院判定緊急狀態法本身違憲，包括發布戒嚴令、調動戒嚴部隊和警察、封鎖國會、試圖逮捕國會議員、突襲選舉管理委員會並試圖取得數據。因此，4月開始的叛國罪刑事審判很可能對尹錫悅不利。

憲法法院已經判他有罪，因此他很有可能在刑事法庭上被判有罪。

就前總統朴槿惠而言，她在被彈劾大約4年後，於2021年1月被判處20年有期徒刑，並因擔任總統期間與2016年大選相關事件額外服刑2年，使她的總刑期達到22年。就尹錫悅的案件而言，叛國罪最高可判死刑或終身監禁。

順帶1提，南韓前總統全斗煥曾因1979年領導的軍事政變（內戰）、任職期間受賄約2200億韓元(約1.7億美元)等9項罪名被捕入獄，並在審判中被判處死刑（後改判為無期徒刑）。

尹錫悅閃電宣布戒嚴，準備一舉殲滅他眼中的「親共勢力」，但他大概沒想到政變會失敗，自己將被逮捕入獄。

憲院宣判後，「倒尹」群眾爆發歡呼聲並相互擁抱，臉上流下淚水，氣氛歡樂。南韓流行歌曲一從攜帶式擴音器響起，許多人站起來隨著音樂扭動與揮舞拳頭。

與此同時，「挺尹」群眾對尹錫悅彈劾案成立難以置信。鐘路區的塔谷公園裡幾名年長的尹錫悅支持者手握南韓國旗太極旗靜坐，有些擦著眼淚、有些朝著播放憲院判決的大螢幕大罵。另一名中年女「尹粉」甚至指控「（在野黨）一定有賄賂法官」。雖有一些人與維安的警方爆發肢體衝突或與員警對罵，例如打破憲院附近駐守的警車車窗而被捕，但大多數人仍只透過大叫和流淚來表達憤怒。

兩方對判決的反應，就像南韓國內政治分裂的寫照。