川普警告「真正痛苦在後頭」伊朗：遭攻擊只能尋求核武

伊朗最高領袖哈米尼（中）3月31日在德黑蘭清真寺主持開齋節祈禱，哈米尼表示，如果遭到美國和以色列攻擊，將採取強烈而果斷的回應。（歐新社）

美國總統川普 矢言將持續攻擊葉門武裝團體「青年運動」（Huthis），直到他們不再對航運構成威脅；川普並警告青年運動和在背後撐腰的伊朗 ，「真正的痛苦」尚未到來。

川普3月31日在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「青年運動的選項很明確：停止攻擊美國船隻，我們就不會對你們開火。否則，一切才剛剛開始，真正的痛苦還在後頭，對青年運動而言是這樣，對伊朗也是如此。」

川普做出上述威脅後不久，葉門叛軍媒體報導，美國當天發動兩次空襲，擊中荷台達（Hodeida）外海的卡馬蘭島（Kamaran）。

美國為阻止青年運動威脅主要航線上的船隻，自3月15日發起軍事行動後，青年運動控制的葉門地區幾乎天天遇襲。光是第一天，美國官員便聲稱他們擊斃了青年運動高階領導人；而青年運動衛生部則說有53人喪命。

儘管如此，青年運動宣布將繼續襲擊美國軍艦和以色列 。

面對川普威脅若不與華府達成核協議將進行轟炸，伊朗最高領袖顧問拉里賈尼警告，如果伊朗遭美國或其盟友攻擊，將尋求獲得核武，別無選擇。

中央社綜合法新社與路透報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問拉里賈尼（Ali Larijani）接受國家電視台訪問時表示：「我們不會走向（核）武，但如果有人在伊朗核議題犯錯，就會迫使伊朗走向核武，因為（伊朗）必須自衛。」

拉里賈尼補充說：「伊朗不想這樣做，但…（它）別無選擇…如果（美國）決定自行或通過以色列轟炸，將迫使伊朗做出不同的決定。」

儘管川普威脅愈發尖銳，但目前尚不清楚他會由美國轟炸伊朗還是與其他國家協調行動，協調對象可能是伊朗宿敵以色列。

哈米尼在穆斯林齋戒月結束之際發表談話說：「他們威脅製造混亂…如果實施攻擊的話，必遭強烈反擊。」

伊朗也向聯合國安全理事會抗議川普「魯莽與好戰」的言論，稱其「公然違反國際法」與「聯合國憲章」。